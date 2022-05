Κοινωνία

Απάτη με την ρήτρα αναπροσαρμογής: “αετονύχηδες” άδειασαν λογαριασμούς πολιτών

Νέα τηλεφωνική απάτη με δέλεαρ την επιστροφή καταβληθείσας ρήτρας αναπροσαρμογής από εταιρείες ρεύματος. Πώς την «πάτησαν» μαγαζάτορες σε νησί του Αιγαίου.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου μετά από καταγγελίες για μια νέα τηλεφωνική απάτη από αγνώστους που καλούν σε τηλέφωνα ανυποψίαστων πολιτών και παριστάνουν τους εκπροσώπους εταιρειών πώλησης ρεύματος ως και τους λογιστές και τους πείθουν να τους δώσουν στοιχεία λογαριασμών τους για να τους επιστρέψουν δήθεν χρήματα από την καταβολή ρήτρας αναπροσαρμογής καθώς και να τους καταβάλουν «ξεχασμένο» δώρο Πάσχα!!

Πιο συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου καταγγέλθηκε από μια ημεδαπή που διατηρεί κατάστημα στη Λίνδο ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο που την έπεισε ότι χρειαζόταν τα στοιχεία του λογαριασμού της προκειμένου να της επιστρέψει η ΔΕΗ την ρήτρα αναπροσαρμογής σε λογαριασμούς ρεύματος που είχε πληρώσει κι εκείνη πείσθηκε με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα ο απατεώνας να μπει στον λογαριασμό της, να αλλάξει το ημερήσιο όριο συναλλαγών και να μεταφέρει σε λογαριασμό ημεδαπής τα στοιχεία της οποίας είναι γνωστά το ποσό των 15.000 ευρώ!!!

Ανάλογες καταγγελίες για την ίδια απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα φέρονται να έχουν γίνει κι από άλλα άτομα στην Λίνδο.

Στο μεταξύ όμοια απάτη, που τα χρήματα κατέληξαν στον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποίησε ο απατεώνας καταγγέλθηκε και από μια πωλήτρια σε κατάστημα της Λίνδου στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, η ημεδαπή κατήγγειλε ότι την 10η Μαΐου 2022 το μεσημέρι δέχτηκε μια κλήση από ελληνικό κινητό νούμερο στο σταθερό νούμερο του καταστήματος από έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως ο γιος του λογιστή του καταστήματος και της ανέφερε ότι λόγω λάθους δεν της είχε καταβληθεί το δώρο Πάσχα και ότι έπρεπε να της δώσει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής της για να της καταθέσει 200 ευρώ.

Η γυναίκα πείσθηκε και ο απατεώνας αφού υπέκλεψε τα προσωπικά της στοιχεία μετέφερε από τον λογαριασμό της 7.400 ευρώ σε λογαριασμό της γυναίκας συνεργού του στην Alpha Bank.

Θύμα απάτης έπεσε κι ένας ιδιοκτήτης αρτοποιείου στην Ιαλυσό στο κατάστημα του οποίου τηλεφώνησε το μεσημέρι της 10ης Μαΐου 2022 από ελληνικό κινητό τηλέφωνο ένα άτομο για να αγοράσει ψωμιά αξίας 142 ευρώ.

Ο αρτοποιός δέχτηκε ένα μήνυμα στο κινητό του το οποίο είχε έναν υπερσύνδεσμο για να πληρωθεί και αντί αυτού ο απατεώνας απέκτησε πρόσβαση στο e-banking του και μετέφερε από τον λογαριασμό του 15.000 ευρώ σε λογαριασμό μιας ημεδαπής.

Πηγή: dimokratiki.gr

