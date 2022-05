Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Έτοιμο το πόρισμα για τη Τζωρτζίνα - Παραδίδεται στις αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει το πόρισμα του ιατροδικαστή Μπουζιάνη

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της Τζωτζίνας. Έτοιμο είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή Μπουζιάνη για την 9χρονη Τζωρτζίνα.

Συνοδεύεται τόσο από ιστολογικές όσο και από τις τοξικολογικές εξετάσεις του παιδιού. Παραδόθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και θα υπάρξει συνεννόηση με το Ανθρωποκτονιών και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να δοθεί ο κλειστός φάκελος στις αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)