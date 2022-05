Παράξενα

Βόλος: Χειροπέδες σε ανήλικους που ξάπλωναν στην μέση του δρόμου… για πλάκα

Το παιχνίδι – θανάτου των νεαρών είχε γίνει “εφιάλτης” για τους οδηγούς στην πόλη. Οι νεαροί έσπαζαν πλάκα, καταγράφοντας τις σκηνές με τα κινητά τους.

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών στον Βόλο, χθες το βράδυ, για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στη συμβολή του Περιφερειακού δρόμου με την οδό Ιωλκού.

Εκεί ο ένας είχε ξαπλώσει σε ύπτια θέση στη μέση του οδοστρώματος και οι άλλοι δύο είχαν βγει στον δρόμο με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι για να καταγράψουν το «αστείο» παιχνίδι, διαταράσσοντας την ασφάλεια της συγκοινωνίας και θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους εαυτούς τους.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι πατέρες τους, ηλικίας 40, 50 και 53 ετών, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί αποτελούν μέλη μιας από τις παρέες που έχουν γίνει “εφιάλτης” για οδηγούς, το τελευταίο διάστημα στον Βόλο, καθώς πετάγονται μπροστά στα αυτοκίνητα δοκιμάζοντας την… τύχη τους.

Εκτός από τον Περιφερειακό, ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην οδό Πολυμέρη, στην παραλιακή της Αγριάς και στο κέντρο του Βόλου.

