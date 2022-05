Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ νέος πρόεδρος

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ εξελέγη ομόφωνα από τα μέλη του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου που συνασπίζει επτά εμιράτα.



Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέλεξε σήμερα τον κυβερνήτη του Αμπού Ντάμπι Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, γνωστός με τα αρχικά «MBZ», διαδέχθηκε στην προεδρία τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Σέιχ Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν, ο οποίος απεβίωσε χθες, Παρασκευή. Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ «εξελέγη ομόφωνα» από τα μέλη του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου που συνασπίζει επτά εμιράτα, μεταξύ των οποίων αυτά του Αμπού Ντάμπι και του Ντουμπάι, μετέδωσε το WAM.

Τρίτος γιός του σεΐχη Ζάγεντ μπιν Σουλτάν αλ-Ναχίαν, πρώτου προέδρου και ιδρυτή της ομοσπονδίας των Εμιράτων, ο «MBZ», πρίγκιπας διάδοχος της πρωτεύουσας και του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι, είχε ήδη τα ηνία της χώρας αφού ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, τον Ιανουάριο του 2014, είχε αναγκάσει τον Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν να παραμερίσει.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ «ευχαρίστησε» τους σεΐχηδες του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου «για την εμπιστοσύνη τους».

Η εκλογή του «MBZ» επισημοποιεί τη θέση του ως ηγέτη αυτής της πλούσιας πετρελαϊκής χώρας των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Υπό την καθοδήγησή του τα Εμιράτα, χώρα σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, ήταν η πρώτη χώρα του Κόλπου που εξομάλυνε, το 2020, τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ο «MBZ» θεωρείται επίσης ευρέως ότι είναι αυτός που το 2015 έστειλε στρατεύματα των Εμιράτων στην Υεμένη, στο πλαίσιο ενός συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία εναντίον των ανταρτών Χούθι.

Συγχαρητήρια από τον Κυριάκοο Μητσοτάκη

Ευχές στον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed Bin Zayed έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Σεΐχη MohamedBinZayed, στενό φίλο της Ελλάδας, για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΑΕ. Του εύχομαι από καρδιάς, κάθε επιτυχία στα νέα του υψηλά καθήκοντα, προς όφελος της χώρας του, του λαού του και της περιοχής»,έγραψε χαρακτηριστικά στο tweet του ο πρωθυπουργός.

Warmest congratulations to Sheikh @MohamedBinZayed, a close friend of Greece, on his election as President of the UAE. I wish him from my heart, every success in his new high duties, for the benefit of his country, his people and the region.