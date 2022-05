Αθλητικά

Βόλος - ΟΦΗ: Με 5άρα έριξαν αυλαία οι Θεσσαλοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Βόλος ολοκλήρωσε με εμφατική νίκη την εφετινή αγωνιστική περίοδο, συντρίβοντας τον αγνώριστο ΟΦΗ.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εφετινή αγωνιστική περίοδο, συντρίβοντας με 5-0 τον αγνώριστο ΟΦΗ στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ (οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν αύριο, 15/5).

Ουσιαστικά, στο «Πανθεσσαλικό» στάδιο μόνο ο Βόλος υπήρχε σήμερα. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου δεν είδε το παιχνίδι ως «αγγαρεία», ελλείψει βαθμολογικού κινήτρου, αλλά έπαιξε σοβαρά σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης, υποχρεώνοντας τους Κρήτες στη βαρύτερη εφετινή ήττα τους.

Το σκορ άνοιξε στο 11ο λεπτό ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Τόμας Φαν Βέερτ με εντυπωσιακό τρόπο, για να διπλασιάσει ο ίδιος στο 29΄, όταν σε προσπάθεια του Βούρου να γυρίσει την μπάλα στον Μανδά παρεμβλήθηκε ο Ολλανδός στράικερ και πλάσαρε, σημειώνοντας το 17ο τέρμα στη σεζόν.

Το ημίχρονο βρήκε τον Βόλο μπροστά με 3-0, καθώς στο 36΄ σκόραρε ο Φερνάντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό στην επανάληψη και με τη σκυτάλη να περνά πια στον Κέβιν Ροσέρο έγινε το 4-0 στο 65΄ με κεφαλιά του άσου των Θεσσαλών σε φάουλ του Φερνάντες, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81΄, επίσης με κεφαλιά στη σέντρα του Φαν Βέερτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ελένη Αντωνίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ροσέρο - Βούρος, Ουές, Μεγιάδο, Στάικος

BΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Τριανταφύλλου, Γκιουλέν, Φεράρι, Άλχο, Μπαριέντος (56΄ Ριένστρα), Μεταξάς, Τσοκάνης (76΄ Λογαράς), Ροσέρο, Φερνάντες, Φαν Βέερτ

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Μαντάς, Ουές, Διαμαντής (46΄ Τσιλιανίδης), Βούρος (37΄ Γιαννούλης), Πασαλίδης, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο, Ντε Γκούζμαν (61΄ Στάικος), Μπουζούκης, Τοράλ (61΄ Νέιρα), Ντουρμισάι (46΄ Φελίπε Λουίζ).

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Κολοσσός: “Πρόβα” για Βελιγράδι οι “ερυθρόλευκοι”

Italian Open: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό με ανατροπή

Κως: Κατηγορείται για απόπειρα βιασμών σε νεκροταφείο