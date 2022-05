Κοινωνία

Γλυφάδα: Εξιχνιάστηκαν ληστείες σε βάρος ανηλίκων

Χειροπέδες σε ανήλικους και στους κηδεμόνες τους, για παραμέληση της εποπτείας τους, πέρασαν αστυνομικοί.



Εξιχνιάσθηκαν από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας δύο ληστείες σε βάρος ανηλίκων, που έγιναν την Παρασκευή (13/5) στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, έξι εκ των οποίων είναι ανήλικοι καθώς και πέντε κηδεμόνες των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους. Επιπρόσθετα στις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν περιλαμβάνονται ακόμα πέντε κηδεμόνες, οι οποίοι και αναζητούνται.

Αναλυτικά, για την πρώτη ληστεία, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τρεις εκ των οποίων ανήλικοι, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς χρησιμοποιώντας σωματική βία αφαίρεσαν από δύο ανηλίκους ένα τσαντάκι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 55 ευρώ, και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις κηδεμόνες.

Αναφορικά με την δεύτερη ληστεία, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της νομοθεσίας για τα όπλα και των σωματικών βλαβών, καθώς ο ένας εξ αυτών χτύπησε τον ανήλικο και οι δύο άλλοι με την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το μαχαίρι, ενώ παράλληλα βρέθηκε και επεστράφη στο θύμα το κινητό του τηλέφωνο.

Επίσης, συνελήφθησαν δύο κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο κηδεμόνες.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα θύματα αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τους συλληφθέντες ως τους δράστες των σε βάρος τους ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

