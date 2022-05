Life

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αμάντα Γεωργιάδη κοινοποίησε φωτογραφίες από το Green Room, όπου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της και τον Φωκά Ευαγγελινό. Τι έγραψε στο Instagram.



Η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania», αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Pala Olimpico του Τορίνου.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη και το “Die Together” κατέκτησαν την 8η θέση και λίγες ώρες μετά το μεγάλο τελικό η 24χρονη τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media.

Η Αμάντα Γεωργιάδη κοινοποίησε φωτογραφίες από το Green Room της Eurovision, όπου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της και τον Φωκά Ευαγγελινό και έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Είμαι τόσο συγκλονισμένη και χαρούμενη! Πολλά φιλιά στην οικογένεια, τους φίλους, τους οπαδούς και την ομάδα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη βραδιά!! Συγχαρητήρια στην Ουκρανία και σε όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους - είστε όλοι τόσο καταπληκτικοί».

View this post on Instagram A post shared by Amanda Georgiadis Tenfjord (@amandatenfjord)





Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καπουτζίδης: Αδερφή είμαι, αλλά καλή

Θρήνος στην Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκαν οι αδελφοί Ρολόν

Δολοφονία στην Χίο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον δράστη