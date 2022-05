Πολιτισμός

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός και ερμηνευτής μιλά για την σπουδαία πορεία του, τους ανθρώπους που τον “σημάδεψαν” και για την προσωπική ζωή του.

Την Πέμπτη 19 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, αποκαλύπτει τον λόγο που τον οδήγησε στα μονοπάτια της μουσικής.

Ακόμη, θυμάται τα πρώτα του ερεθίσματα με την κιθάρα και πως αντέδρασαν οι γονείς του, όταν τους είπε ότι θα ασχοληθεί με το τραγούδι.

Ανακαλεί στην μνήμη του την πρώτη συναυλία που τον συγκλόνισε και μιλά για τον μουσικό που είχε πρότυπο στην ζωή του.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αναφέρεται στην πορεία του με τους «ΦΑΤΜΕ», τις συνεργασίες του και την αγάπη του για τον αξέχαστο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

