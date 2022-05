Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης ταυτόχρονα!

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στην Αθήνα υπήρξε μερική σεληνιακή έκλειψη που διήρκησε περίπου μία ώρα και 45 λεπτά.

Το «ματωμένο» φεγγάρι του Μαΐου εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής στον ουρανό, ενώ σήμερα το πρωί, σχεδόν παράλληλα με την πανσέληνο, έλαβε χώρα και ολική έκλειψη Σελήνης.

Μια ολική έκλειψη συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται σχεδόν πλήρως (συζυγία), οπότε όλο το φεγγάρι περνάει μέσω της σκιάς της Γης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Σελήνη γίνεται σταδιακά πιο σκοτεινή και τελικά παίρνει συνήθως ένα κοκκινωπό χρώμα (μερικές φορές πολύ σκούρο ή σχεδόν μαύρο αν η γήινη ατμόσφαιρα είναι βεβαρημένη από σωματίδια π.χ. μετά από μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη).

Η έκλειψη ήταν ορατή από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς επίσης, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Στην Αθήνα υπήρξε μερική σεληνιακή έκλειψη που διήρκησε περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, ξεκινώντας γύρω στις 04:30 της 16ης Μαΐου, με κορύφωση περίπου στις 06:15 π.μ.

Η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης θα συμβεί φέτος τον Νοέμβριο, ενώ η μεθεπόμενη το 2025.

