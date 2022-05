Life

"Το Πρωινό" - Καπουτζίδης: H Eurovision και η δήλωση που του έδωσε το "12αρι" στο Twitter (βίντεο)

Πως σχολίασε το φετινό διαγωνισμό της Eurovision και τι ανέφερε για την ατάκα του στη ζωντανή μετάδοση

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε μέσω ζωντανής σύνδεσης ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δημοφιλής σεναριογράφος και επί χρόνια παρουσιαστής του διαγωνισμού της Eurovision μίλησε για τις δυσκολίες της φετινής διοργάνωσης αλλά και για την ατάκα του κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του διαγωνισμού που του χάρισε το “12αρι” στο Twitter.

"Ήταν δύσκολα φέτος λόγω της κατάστασης μου, λόγω του ατυχήματος, έπρεπε να είμαι όλη μέρα μέσα στο δωμάτιο" είπε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα της διοργάνωσης "είχαμε πολλά τεχνικά προβλήματα".

Η δική του αγαπημένη συμμετοχή, όπως αποκάλυψε ήταν η Ισπανία.

Δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και την ατάκα του στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του διαγωνισμού, απαντώντας σε ένα σχόλιο που δέχτηκε στο twitter " αυτό που έκανα λεγεται "επανοικειοποίηση" και είναι όταν μία ομάδα χρησιμοποιεί μία προσβλητική λέξη, εντάσσοντάς της στο λεξιλόγιό της, μειώνοντας έτσι την αρνητική της σημασία".

Ακόμη, αναφέρθηκε και σε ένα άγνωστο περιστατικό σεξισμού που δέχτηκε το 2006.

«Έκανα και κάτι άλλο που δεν το ακούσατε. Το 2006 όταν παρουσίαζα τη Eurovision δέχτηκα την πιο ακραία αντίδραση. Ένας αθλητικογράφος είχε πει “όξω που…” και “βλέπω την Αννούλα”. Αυτές οι φράσεις στο λεξιλόγιο των νέων περάσανε. Λέγανε για να κοροϊδέψουν γκέι παιδιά “Αννούλες”. Δημιούργησε μια νέα βρισιά. Όταν βγήκε η Γερμανία είπα “δεν βλέπω την Αννούλα αλλά τον Malik”. Το ίδιο έχω κάνει και στις “Σέρρες”»





