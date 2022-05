Πολιτική

Ομόνοια: “σκούπα” με 129 προσαγωγές, μετά την κόντρα Θεοδωρικάκου – Μπακογιάννη

Επιχειρησιακή “απάντηση” στον Δήμαρχο Αθηναίων έδωσε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, με συντονισμένη παρέμβαση αστυνομικών από πολλές υπηρεσίες, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λίγα 24ώρα μετά από την κόντρα του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Κώστα Μπακογιάννη για την αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας, αναφέρονται τα εξής:

«Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αστυνομικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της εντολής του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, για συνέχιση με αμείωτη ένταση των ειδικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, πέριξ της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Με αυτή την αφορμή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Εντείνουμε τις ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή όλων των Μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στο κέντρο, όσο και στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, του παραεμπορίου και ασφαλώς, των ναρκωτικών. Αυτός είναι ο δρόμος για να ενισχύεται σταθερά το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών”.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 147 αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας) με στόχο την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 442 άτομα και, μεταξύ άλλων, προέκυψαν 129 προσαγωγές αλλοδαπών, που στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. της Αμυγδαλέζας.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης”».

