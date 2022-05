Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Ο Βασίλης Δεληκούρας ενισχύει την διοικητική ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα με την σημαντική προσθήκη στην διοικητική ομάδα του κορυφαίου πολυεθνικού Ομίλου ΜΜΕ, αναβαθμίζεται ο ρόλος του πολύπειρου Τζον Κοτσαύτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, o κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, ενισχύει την ομάδα των ανώτερων διοικητικών στελεχών του με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εντάσσει στο δυναμικό του τον Βασίλη Δεληκούρα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή των SVOD υπηρεσιών του Ομίλου που διανέμονται στην Ελλάδα, και ο οποίος θα αναφέρεται στον CEO του Ομίλου, Bert Habets.

Ο Βασίλης Δεληκούρας διαθέτει πολυετή εμπειρία στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της τηλεοπτικής παραγωγής. Έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση συνδρομητικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, έχει σημαντική γνώση και εμπειρία, έχοντας εργαστεί στην τηλεοπτική παραγωγή για την κάλυψη σημαντικών αθλητικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων: Αθήνα (2004), Τορίνο (2006), Πεκίνο (2008), Βανκούβερ (2010), Λονδίνο (2012) και Σότσι (2014).

Επίσης, ο Τζον Κοτσαύτης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου για τις Pay TV και OTT υπηρεσίες του Ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Τζον Κοτσαύτης διαθέτει πολυετή και παγκόσμια εμπειρία σε επιχειρήσεις τεχνολογίας και ψηφιακών μέσων.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με καινοτόμες και στρατηγικής σημασίας κινήσεις, ενισχύει το όραμά του για συνεχή επέκταση και ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Ειδήσεις σήμερα:

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)

Βullying: μαρτυρίες για τον ανήλικο που αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια (βίντεο)