Κοινωνία

Αρτέμης Σώρρας: Επανεμφάνιση σε βίλα στο Λαγονήσι μπροστά σε πλήθος οπαδών του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την "αποθέωση" από δεκάδες υποστηρικτές του γνώρισε ο Αρτέμης Σώρρας

Την αποθέωση από δεκάθες υποστηρικτές του γνώρισε ο Αρτέμης Σώρρας - Περιστοιχισμένος από bodyguards είχε σύντομες συνομιλίες με όσους έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωσή του

«Ενωθήκαμε και τώρα... ενώνουμε την ένωση» είπε σε οπαδό του κινήματος Ελλήνων Συνέλευσις, η οποία έδειξε να μην κατανοεί τι ακριβώς ήθελε να πει ο «αρχηγός» Αρτέμης Σώρρας. Ωστόσο αμήχανα ψέλλισε «εντάξει», δείχνοντας ότι συμφωνεί με τα λεγόμενά του.

Ο Αρτέμης Σώρρας στο come back του που έλαβε χώρα σε εξοχική κατοικία στο Λαγονήσι με ντεκόρ φοίνικες, πλαστικές καρέκλες χρώματος μπλε και ένα μπλε πανό απλωμένο στο μπαλκόνι της βίλας, πραγματοποίησε αρχηγικη εμφάνιση, περιστοιχιζομενος από τους κοστουμαρισμενους διμετρους σωματοφυλακες του.

Πρόκειται για πιστούς οπαδούς του κινήματος που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε κατά την χρονική περίοδο που βρισκόταν έγκλειστος στον Κορυδαλλό.

Όταν τελείωσε την ομιλία του, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους δεκάδες οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να τον συναντήσουν, κατέβηκε από το μπαλκόνι και με το τσιγάρο στο χέρι, άρχισε να χαιρετά γνωστούς και άγνωστους θαυμαστές του.

πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Κογκρέσο: Η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ομιλία του

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 182 σημεία

Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” στους Ελληνοαμερικανούς και η υπερηφάνεια για την ομιλία στο Κογκρέσο