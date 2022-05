Κοινωνία

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Δυο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Στον Ανακριτή της Χαλκίδας αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 24 Μαΐου, οι δύο αλιείς για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη .

Οι δυο αλιείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις στον Ανακριτή της Χαλκίδας, από τον οποίο ήδη έχουν λάβει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της 24ης Ιανουαρίου του 2021. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα είχε ξεκινήσει από την Ερέτρια με το φουσκωτό του προς το Νησί των Ονείρων για ψαροντούφεκο. Από την πρώτη στιγμή κάποιοι κατέθεσαν ότι τον είδαν να διαπληκτίζεται με κάποιους ψαράδες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη οφείλεται σε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα, τραύματα που προκλήθηκαν κατά την πτώση του στη θάλασσα από εν λειτουργία προπέλα σκάφους.

Αρχικά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, αλλά ύστερα από προσφυγή της οικογένειας Βαλυράκη με νέα στοιχεία επέστρεψε στο στάδιο της ανάκρισης.

Παπαδάκης: Η οικογένεια Βαλυράκη θέλει να μάθει ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών

Με αφορμή τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ο δικηγόρος της οικογένειας, Κώστας Παπαδάκης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο κ. Παπαδάκης υπάρχουν σοβαρές αποχρώσες ενδείξεις ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη προέρχεται από εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα, έκανε λόγο για παραλήψεις στην διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης, ωστόσο όπως είπε η ανάκριση που γίνεται από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα ανέδειξε πληθώρα στοιχείων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε "ευτελή" τον ισχυρισμό ότι η οικογένεια Βαλυράκη θέλει να λάβει χρήματα από ασφαλιστική εταιρεία και ότι για αυτό τον λόγο θέλει να βγάλει τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη εγκληματική ενέργεια.

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι η οικογένεια θέλει να μάθει με ποιον τρόπο βρήκε τον θάνατο ο άνθρωπός της, ποιοι το έκαναν και ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών. Ακόμα έκανε λόγο για μεθοδευμένη συγκάλυψη στο στάδιο της προανάκρισης και υπογράμμισε πως η οικογένεια βρέθηκε να αντιδικεί χωρίς να το θέλει.

