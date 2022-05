Life

"The 2Night Show" - Φοίβος Παπαδάκης: δεν ήθελα να αμαυρώσω το όνομα του πατέρα μου (βίντεο)

Τι λέει ο γιός του Γιώργου Παπαδάκη για την σχέση μαζί του, την μητέρα του και την απόφαση του να ακολουθήσει την δημοσιογραφία.

Καλεσμένος του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν την Τετάρτη ο Φοίβος Παπαδάκης. O δημοσιογράφος, μίλησε για την σχέση με τον πατέρα του Γιώργο Παπαδάκη, τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνον και το πώς η δημοσιογραφία ήταν «μονόδρομος» στην ζωή του, αν και υπάρχουν εμπόδια που χρειάστηκε να ξεπεράσει για να έχει την δική του επαγγελματική πορεία.

«Όταν είσαι παιδί ενός αναγνωρίσιμου προσώπου καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, πρώτα από όλα από τα παιδιά. Σημασία έχει το πώς σε μαθαίνουν στο σπίτι. Οι γονείς μου ποτέ δε με άφησαν να νιώσω ότι είμαι κάτι παραπάνω από τα άλλα παιδιά. Είναι ένα βαρύ όνομα αυτό του πατέρα μου οπότε ναι, ένιωθα το βάρος ότι δεν πρέπει να “αμαυρώσω” το όνομά του» ανέφερε αρχικώς ο Φοίβος Παπαδάκης, αναφερόμενος στο «βάρος» που ένιωθε στην παιδική του ηλικία ως γιος του Γιώργου Παπαδάκη.

Μιλώντας για τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη, είπε πως «δεν άφησε ποτέ να τον αλλάξει σαν άνθρωπο η επιτυχία του. Είναι ένας πολύ λαϊκός άνθρωπος. Δε χρησιμοποίησε ποτέ το όνομά του για να επωφεληθεί σε κάτι… Για μένα ως δημοσιογράφος είναι το πρότυπό μου και ο μεγαλύτερός μου δάσκαλος».

Στο ερώτημα του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το πότε βρέθηκε πρώτη φορά «αντιμέτωπος» με το επώνυμό του, ο Φοίβος Παπαδάκης είπε «Θα απαντήσω με ένα παράδειγμα. Εγώ πήγα γυμνάσιο και λύκειο στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολο σχολείο, που για να μπεις στην έκτη δημοτικού, δίναμε πέντε τεστ. Απαιτούσαν πολύ διάβασμα και μελέτη. Εγώ εκείνη την περίοδο σαν παιδάκι διάβασα πάρα πολύ και πέρασα. Τις πρώτες ημέρες στο σχολείο, που ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος κι αγχωμένος σε ένα νέο περιβάλλον, υπήρχαν κάποια λίγα παιδιά που μου έλεγαν ευθέως ότι ο πατέρας σου πλήρωσε για να μπεις στο σχολείο. Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ αλλά μου έγινε αμέσως μάθημα να ξέρω τι να παίρνω σοβαρά και τι όχι. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν από το ένα αυτί κι από το άλλο να βγαίνουν».

Για την απόφασή του να γίνει δημοσιογράφος, ο Φοίβος Παπαδάκης είπε «μεγάλωσα σε ένα σπίτι με δέκα τηλεοράσεις γιατί η δουλειά του πατέρα μου αυτή είναι. Εφημερίδες, περιοδικά, τον άκουγα να μιλάει στο τηλέφωνο, να οργανώνει την εκπομπή. Οι παρέες του ήταν από τον χώρο αυτό. Ήμουν δημοσιογράφος πριν το καταλάβω. Ερχόμουν κάποιες φορές ως παιδί μαζί του στο πλατό. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που ήρθα στο πλατό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το κομμάτι της δημοσιογραφίας μπήκε μέσα μου από πολύ μικρή ηλικία. Δε με ενδιέφερε ποτέ η τηλεόραση. Εμένα η δημοσιογραφία με ενδιέφερε πάντα…Η τηλεόραση είναι πολύ κουραστική αλλά αυτό το τρέξιμο που έχει μου αρέσει».

«Έχω διαβάσει αρνητικά σχόλια. Στο ίντερνετ, ξέρουμε ότι καθένας μπαίνει ανώνυμα και θα γράψει ότι θέλει και μάλιστα με πολύ χύμα τρόπο. Η κριτική είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει καλύτερο. Κάποια ακραία σχόλια τα αφήνω στην άκρη, δε λέω ότι δεν με επηρεάζει αλλά ήξερα τον χώρο που μπήκα οπότε έχω πει ότι αυτά τα σχόλια θα τα αφήνω στην άκρη», είπε για τα σχόλια που διαβάζει για τον ίδιο.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να είναι συνεργάτης με τον πατέρα του, είπε «θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η σχέση μου με τον πατέρα μου να γίνει σχέση συνεργασίας. Η σχέση μας είναι πατέρας-γιου, μπορούμε να μιλήσουμε σαν συνάδελφοι για πέντε λεπτά, να με συμβουλέψει αλλά μέχρι εκεί» απάντησε στο ενδεχόμενο να τον δούμε κάποια στιγμή να συνεργάζεται με τον πατέρα του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Η μητέρα μου είναι ο αφανής ήρωας της οικογένειας, έχει δουλέψει πολύ σκληρά, πολλά χρόνια. Νιώθω πολύ τυχερός για τους γονείς μου» πρόσθεσε ο Φοίβος Παπαδάκης, ενώ για την σύντροφό του και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια, ο Φοίβος Παπαδάκης ανέφερε, «η Αλίκη είναι ο άνθρωπός μου…. Η οικογένεια είναι στα πλάνα μου. Θέλω να γίνω νέος μπαμπάς».





