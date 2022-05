Κοινωνία

Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση Αθήνα – Νέα Υόρκη άλλαξε πορεία προς το Ρέικιαβικ

Αναστάτωση σε πτήση που απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη

Ώρα Ελλάδος 22:04 προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κεφλάβικ της Ισλανδίας το αεροσκάφος της United Airlines που απογειώθηκε το μεσημέρι από Αθήνα με προορισμό το Νιούαρκ της Νέας Υόρκης αλλά εξετράπη προς Ισλανδία χωρίς οι επιβάτες να έχουν ενημερωθεί! Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους επιβάτες της πτήσης του Boeing 787-10 Dreamliner που κατά τη διάρκεια της πτήσης και ενώ πετούσαν πάνω από τις Άλπεις είδαν στις οθόνες τους μέσα στο αεροσκάφος ότι η πτήση αλλάζει πορεία!

Κατά πληροφορίες, ένας από τους πιλότους της United Airlines είχε σπάσει το πόδι του στην Αθήνα και η πτήση κατευθύνθηκε εκτάκτως προς την Ισλανδία για να επιβιβαστεί νέος πιλότος.

Ωστόσο οι επιβάτες δεν είχαν ενημερωθεί με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο εσωτερικό του αεροσκάφους με πληροφορίες να κάνουν αναφορά στο ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκτροπή της πτήσης προς Ισλανδία ήταν προγραμματισμένη και μάλιστα είχε δηλωθεί και στο πρόγραμμα πτήσης, ωστόσο δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε ότι ο πιλότος -αν και είχε θέμα ορθοπεδικής φύσης μπορούσε να πετάξει- όμως δεδομένου ότι οι ώρες της πτήσης για Νέα Υόρκη είναι πολλές, ελήφθη η απόφαση να γίνει η αλλαγή με άλλο πιλότο που θα επιβιβαζόταν στην Ισλανδία.

protothema.gr

