Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ιούνιος και οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ο Ιούνιος θα είναι μια χαρά. Ο Ήλιος μπαίνει στους Διδύμους, ο Ερμής είναι στους Διδύμους και θα είναι αρκετά καλός ο μήνας. Ο Δίας είναι στον Κριό, θέλουμε να ερωτευτούμε, να βγούμε να χαρούμε και να κάνουμε γνωριμίες, οπότε ο μήνας θα είναι καλός», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για σήμερα και τις επόμενες ημέρες, η αστρολόγος είπε πως «αύριο ο Ήλιος μπαίνει στους Διδύμους. Έχουμε πει από χθες πως ο Ήλιος με τον Πλούτωνα δίνει δύναμη και σε πρόσωπα κύρους και σε εμάς, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε πολλά πράγματα. Σήμερα είναι μια δυνατή ημέρα, που μπορείτε να προωθήσετε σχέδια. Δουλειές θα έρθουν στο προσκήνιο, ενώ θα θέλουμε να βγούμε και να διασκεδάσουμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

