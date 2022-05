Οικονομία

Συντάξεις Ιουνίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την απόφαση του e-ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Ιουνίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των συντάξεων, στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2022.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του φορέα:

στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ,

στις 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9,

στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

