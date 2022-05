Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που έχασε τον έλεγχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν άνδρα, η μηχανή του οποίου εξετράπη της πορείας της.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία την νύχτα στην Ξάνθη, όπου έχασε την ζωή του ένας 39χρονος οδηγός μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 39χρονο, που ξεψύχησε στην άσφαλτο, έγινε στον οικισμό Κιμμέρια της Ξάνθης.

Στις 02:40, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Την 21-5-2022 και ώρα 02.40, στον οικισμό Κιμμέρια Ξάνθης, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 39χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν: Ο Αναγνωστόπουλος άρπαζε τα χρήματά της - Δεν θα δει ποτέ τη Λυδία

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο τελικός Κυπέλλου των 90 εκατομμυρίων ευρώ