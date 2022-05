Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “φακελάκι”: Ελεύθεροι ο Αντιδήμαρχος, ο εφοριακός και ο λογιστής

Ο όρος που τους επιβλήθηκε Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Ελεύθεροι, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο λογιστής-συνεργάτης του και η εφοριακός που συνελήφθησαν για δωροδοκία στις αρχές της εβδομάδας μετά από καταγγελία φαρμακοποιού.

Μεταξύ των λογιστών και με την συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, βρίσκεται ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αβαρλής, ο οποίος μετά τη σύλληψή του υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση που κατείχε, και έγινε δεκτή από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του επιχειρηματία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και υπό της οδηγίες των αστυνομικών συμφωνήθηκε (αρχικά) να παραδοθεί το ποσό των 1.000 ευρώ, χρήματα τα οποία προσημειώθηκαν και παραδόθηκαν στον συνεργάτη του αντιδημάρχου - λογιστή.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι μέσω των απολογητικών τους υπομνημάτων αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες κακουργηματικές πράξεις της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου και της εκβίασης με απειλή.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο λογιστές φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που παραλήφθηκαν αφορούσαν την αμοιβή του γραφείου τους, αρνούμενοι κάθε κατηγορία. Φέρεται να είπαν ότι «ήταν ένας αδόκητος τρόπος για να εισπράξουν την αμοιβή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε σχέση ούτε με δωροδοκία και πολύ περισσότερο με εκβίαση».

Από την πλευρά της η εφοριακός, η οποία υπηρετεί σε ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη διαχείριση του φακέλου του καταγγέλλοντος και αρνήθηκε με τη σειρά της το σύνολο των κατηγοριών.

Πάντως, εισαγγελικές πηγές ανέφεραν ότι οι έρευνες των διωκτικών Αρχών θα συνεχιστούν για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις αλλά και ενδεχόμενη συμμετοχή κι άλλων προσώπων. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η αναφορά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ότι «οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και της συμμετοχής σε αυτή και άλλων ατόμων, συνεχίζονται».

