Κοινωνία

Αδαμάντιος Μαντής: Η μητέρα του νεκρού πολίστα ζητά αυστηρότερες ποινές (βίντεο)

Τι λέει η μητέρα του άτυχου 21χρονου, που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, για το νομικό πλαίσιο που δεν προβλέπει ουσιαστικές κυρώσεις σε υπαίτιους τροχαίων δυστυχημάτων από αμέλεια.

Θλίψη στο πανελλήνιο είχε προκαλέσει ο θάνατος του 21χρονου πολίστα Αδαμάντιου Μαντή, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού.

Ο άτυχος νεαρός σταμάτησε στην άκρη λωρίδα του δρόμου, όταν άκουσε έναν περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητο του. Ο 21χρονος Αδαμάντιος Μαντής άνοιξε την πόρτα για να κατέβει από το αυτοκίνητο και τον παρέσυρε διερχόμενο όχημα.

Η μητέρα του αδικοχαμένου πολίστα, δια μέσου του δικηγόρου της Γιάννη Μαρακάκη, ζητάει να γίνει κακούργημα η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση STOP, αλλά και η οδήγηση πάνω από το όριο ταχύτητας εντός του αστικού ιστού.

Βασικός στόχος είναι με αυτήν την αλλαγή, τόσο οι εισαγγελείς όσο και οι δικαστές να μην μπορούν να δώσουν αναστολή για τα παραπάνω αδικήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Μαρακάκης τόνισε πως «υποφέρει η Ελλάδα από ατιμωρησία και συνεχίζει να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, καθώς το νομικό οπλοστάσιο που υπάρχει, δεν εφαρμόζεται».

«Άνθρωποι που από αμέλεια, ας το πούμε έτσι, αφαιρούν την ζωή ενός ανθρώπου σε τροχαίο, δεν οδηγούνται στην φυλακή. Διστάζουν εισαγγελείς και δικαστές να ασκήσουν ποινικές διώξεις για κακούργημα, ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις που προβλέπεται, όπως για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς ή κυκλοφορία σε αντίθετο ρεύμα ή ανάποδα σε μονόδρομο. Ακόμη και όταν γίνεται, δίνεται αναστολή. Δεν υπάρχει φυλάκιση ούτε για έναν μήνα και την άλλη μέρα μπαίνουν στο καινούριο αυτοκίνητο τους και βγαίνουν πάλι στον δρόμο», είπε ο ποινικολόγος, υπενθυμίζοντας πως το 85% των θανατηφόρων τροχαίων αφορούν παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είτε παραβίαση STOP είτε υπερβολική ταχύτητα.

Από την δική της πλευρά, η Κατερίνα Τζιάλλα, μητέρα του άτυχου 21χρονου πολίστα, τόνισε πως έχει ξεκινήσει εκστρατεία για αλλαγή του νόμου για όσους προκαλούν θανατηφόρα τροχαία λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

«Αρχικώς μου δεν ελάμβανα καμία απάντηση στις επιστολές που έστειλα στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Αργότερα συναντήθηκα με τον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος έκπληκτος είδε όπως μας ανέφερε, πως σε οδηγό που προκαλεί θανατηφόρο τροχαίο δεν έχει καν αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης και κυκλοφορεί ελεύθερος οδηγώντας», είπε η χαροκαμένη μητέρα, προσθέτοντας πως όλα αυτά συμβαίνουν, «ενώ εμείς βιώνουμε τον χαμό του ανθρώπου μας και υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες για τις οικογένειες που μένουν πίσω».

Αυτό που ζητάμε είπε η μητέρα του 21χρονου, εγώ και συγγενείς νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα υπό ανάλογες συνθήκες, είναι να διευρυνθούν οι περιπτώσεις που δεν χορηγείται αναστολή.

