Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστεροειδής θα περάσει “ξυστά” από την Γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Asteroid 7335 είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχει ποτέ εντοπιστεί να πλησιάζει τον πλανήτη μας.



Ένας μεγάλος αστεροειδής, ο Asteroid 7335 (1989 JA), διαμέτρου περίπου 1,8 χιλιομέτρων, θα περάσει σε σχετικά κοντινή - αλλά ασφαλή - απόσταση από τη Γη στις 27 Μαΐου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχει ποτέ εντοπιστεί να πλησιάζει τον πλανήτη μας, έχοντας υπερδιπλάσιο μέγεθος από το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, τον ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι.

Είχε ανακαλυφθεί το 1989 και είναι ένας από τους 2.265 διαστημικούς βράχους που η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θεωρεί "δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς". Ο αστεροειδής θα κάνει στο τέλος Μαΐου την κοντινότερη του διέλευση από τη Γη από τότε που ανακαλύφθηκε, ενώ δεν θα ξαναπλησιάσει τόσο πολύ τουλάχιστον έως το 2914.

Ο αστεροειδής θα περάσει σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπλάσια (4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων) από εκείνη της Σελήνης από τη Γη. Η διέλευση του θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την παρατήρηση του από αστρονόμους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Ο εντοπισμός του θα γίνει καλύτερα στο νότιο ουρανό κοντά στον αστερισμό της Ύδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρότζερ Μουρ: Ο “άγιος” κατάσκοπος που αγαπήσαμε ως 007

Αδαμάντιος Μαντής: Η μητέρα του νεκρού πολίστα ζητά αυστηρότερες ποινές (βίντεο)

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Δεκάδες γυναίκες ανάμεσα στους αιχμαλώτους