“Special Report”: Οfili... ο “άγνωστος” Αντετοκούνμπο (εικόνες)

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο είναι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας. Το ταξίδι στο Παρίσι και τα γυρίσματα του νέου video-clip για το «Rise».



Η «εκτόξευση» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τα Σεπόλια στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την ομάδα των Milwaukee Bucks, είναι πια γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο και η εκπληκτική πορεία των αδερφών του, Θανάση, Κώστα και Αλέξανδρου, που ακολούθησαν τα βήματα του Έλληνα MVP του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αυτό που, όμως, ελάχιστοι γνωρίζουν είναι πως οι ταλαντούχοι αδερφοί Αντετοκούνμπο δεν είναι τέσσερις, αλλά πέντε!

Το «Special Report» συναντά τον Ofili, όπως είναι γνωστός o Φράνσις Αντετοκούνμπο, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, στη ραπ και afrobeat μουσική σκηνή. Ταξιδεύει μαζί του στο Παρίσι, καταγράφοντας αποκλειστικά τα γυρίσματα του νέου video-clip για το «Rise», το μουσικό κομμάτι που έγραψε ο Ofili και το οποίο ακούγεται στην ομότιτλη πολυαναμενόμενη ταινία, σε παραγωγή της Disney, που αποτυπώνει στη μεγάλη οθόνη τη διαδρομή του Γιάννη και της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Η Νάνσυ Τάση ακολουθεί τον «άγνωστο» Αντετοκούνμπο στο studio, κατά την ηχογράφηση των νέων του τραγουδιών. Συζητά μαζί του για τα παιδικά του χρόνια στη Νιγηρία, τη σχέση του με τα αδέρφια του, τα όνειρά του για το μέλλον, αλλά και για τη μουσική του πορεία με τη νέα δισκογραφική εταιρεία που ξεκίνησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και έχει, μεταξύ άλλων, σαν στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες από την αφρο-ελληνική κοινότητα. Καλλιτέχνες, όπως ο πολλά υποσχόμενος ράπερ από την Κυψέλη Moose που μιλά στην κάμερα της εκπομπής για τη μουσική συνεργασία του με τον Ofili, το νέο του album και τη μακροχρόνια φιλία του με τους αδερφούς Αντετοκούνμπο.

Ο «τυχερός» αριθμός

Εκτός από τον εγκλεισμό και τον υπερπληθυσμό που δημιουργεί συχνά ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης, οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα ακόμη πρόβλημα που για πολλούς δυσχεραίνει την καθημερινότητα στα καταστήματα κράτησης: την ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Χάνονται ανθρώπινες ζωές στις ελληνικές φυλακές επειδή λείπει ένας αριθμός;

Το «Special Report» ερευνά τι συμβαίνει με εκείνους τους κρατούμενους που στερούνται τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και χρήζουν ιατρικής φροντίδας όσο παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές της χώρας. Ο Αντώνης Φουρλής επισκέπτεται τα καταστήματα κράτησης στον Κορυδαλλό, το Ναύπλιο και τον Ελεώνα της Θήβας, και μιλά με κρατούμενους και στελέχη της διεύθυνσης των δικαστικών φυλακών για ένα παράδοξο φαινόμενο που μπορεί να αποτελέσει, όμως, «νάρκη» για τη δημόσια υγεία, ειδικά όταν εκατοντάδες κρατούμενοι αποκλείονται από την παροχή θεραπείας για λοιμώδη νοσήματα, όπως η ηπατίτιδα. Η επιδημιολόγος Βάνα Σύψα και η ομάδα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», που πραγματοποιεί από το 2017 εξετάσεις σε κρατούμενους για τον εντοπισμό λοιμωδών νοσημάτων, εξηγούν στην κάμερα της εκπομπής τη σημασία της πρόσβασης των κρατουμένων στη δημόσια υγεία, ενώ ο Στέργιος Γεωργούλας, ιατρός του Ειδικού Κέντρου Υγείας των φυλακών Κορυδαλλού, μιλά για τις αγωνιώδεις προσπάθειες κάλυψης των αναγκών των έγκλειστων ασθενών. Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα, που προκύπτουν, δίνει ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου.

