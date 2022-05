Οικονομία

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός φέρνει νέα μέτρα στήριξης

Το νέο πακέτο μέτρων θα είναι σαφώς μικρότερο από αυτό του Απριλίου. Μονιμοποιείται και επεκτείνεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Κατάθεση νέου συμπληρωματικού προϋπολογισμού έως τον Σεπτέμβριο «βλέπει» η Κομισιόν αφήνοντας να εννοηθεί πως ένα νέο πακέτο στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών. Μάλιστα προσδιορίζει το ύψος του δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού στο 0,4% του ΑΕΠ, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετες δαπάνες μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ.

Για τις εκτιμήσεις αυτές η Κομισιόν βασίζεται στις παραδοχές που ενσωματώνουν οι προβολές του ελληνικού Προγράμματος Σταθερότητας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση « … οι Αρχές υιοθέτησαν έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2 δισ. ευρώ (1% του ΑΕΠ) στις αρχές Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε πρόσθετες δαπάνες για λήψη μέτρων που σχετίζονται με τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Προκειμένου να καλυφθεί η αβεβαιότητα, η Κομισιόν υποθέτει πρόσθετες δαπάνες ύψους 0,4% του ΑΕΠ το 2022, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του ελληνικού Προγράμματος Σταθερότητας. Αυτές οι πρόσθετες δαπάνες αναμένεται να ψηφιστούν μέσω ενός δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού έως τον Σεπτέμβριο 2022».

Στην έκθεση η Κομισιόν καταγράφει αναλυτικά τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για την ανάσχεση των πιέσεων στις τσέπες νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις εφιαλτικές τιμές της ενέργειας και των καυσίμων με εκτενή αναφορά στο εθνικό σχέδιο για τη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού, την επιδότηση καυσίμων αλλά και την επέκταση έως το τέλος του έτους των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές και τουριστικό πακέτο.

Αναφορικά με το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτό το νέο «πακέτο» οι δηλώσεις υπουργών τις τελευταίες ημέρες είναι αυτές οι οποίες έχουν βάλει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ράλι των τιμών των καυσίμων και τη «φωτιά» στις τσέπες των καταναλωτών. Χθες η τιμή της αμόλυβδης έπιασε ακόμα και τα 2,419 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα (στο Γκάζι) όταν στα νησιά έχει σπάσει προ πολλού το φράγμα των 2,5 ευρώ (2,6 ευρώ στην Αμοργό).

Παρελθόν η εισφορά αλληλεγγύης

Από τις διατυπώσεις της έκθεσης προκύπτει ότι έχουν πάρει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες τόσο η μονιμοποίηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, όσο και της «παγωμένης» εισφοράς αλληλεγγύης. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους από το 2023, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τους συνταξιούχους όσο και τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι σήμερα εξαιρούνται.

Ο δημοσιονομικός χώρος για την επέκταση της απαλλαγής από τα βάρη της εισφοράς σε όλους δεν έχει βρεθεί ακόμα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες όμως αφήνουν να εννοηθεί πως σε κάθε περίπτωση «θα βρεθεί». Είτε διότι θα η πορεία εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού θα δημιουργήσει τις συνθήκες για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο του χρόνου, είτε διότι η πρόθεση διατήρησης της γενικής ρήτρας διαφυγής και το 2023 θα δημιουργήσει το περιθώριο για μια τέτοια εξέλιξη «προσωρινού» χαρακτήρα η οποία θα μπορεί να καλυφθεί υπό τον μανδύα της προστασίας και αυτών των ομάδων από τα κύματα ενεργειακής (και παράπλευρης) ακρίβειας.

Η έκθεση της Κομισιόν για τη 14η μεταμνημονιακή αξιολόγηση η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, άνοιξε το δρόμο για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο, για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ το επόμενο δίμηνο και για μια ακόμα «δόση» κοντά στα 750 εκατ. ευρώ προς το τέλος του έτους μετά την ικανοποίηση στόχων και μεταρρυθμίσεων που θα χρειαστούν λίγο ακόμα χρόνο στη σκιά της πανδημίας και του πολέμου.

Μεταξύ αυτών, η πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου τον ερχόμενο Αύγουστο (συντάξεις και λοιπά ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου), o ορισμός ημερομηνίας ακρόασης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη έως το τέλος του έτους, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η μεταρρύθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας.

