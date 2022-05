Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα μιλήσω μόνο απευθείας με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του θα αγωνιστεί για να ανακτήσει όλα τα εδάφη της που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι κι αυτό είναι προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι προτίθεται να μιλήσει μόνο απευθείας με τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και όχι μέσω μεσολαβητών.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι, αν ο Ρώσος πρόεδρος "αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα", υπάρχει πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Ουκρανία θα αγωνιστεί μέχρι να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Η Μόσχα θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της στις γραμμές όπου βρίσκονταν πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου, είπε ο Ζελένσκι.

"Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βήμα προς την διενέργεια συνομιλιών", δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Μόσχα προσπαθεί να κερδίσει χρόνο στις συνομιλίες της με το Κίεβο.

