“Άγριες Μέλισσες”: ανατροπές και αποκαλύψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Όλοι είναι καταρρακωμένοι με την απόρριψη των ενστάσεων.

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή προσπαθούν να βρουν τρόπο να πιέσουν τον Ξανθό, ενώ ο Δούκας θέλει να τους αποτρέψει.

Ο Ξανθός, όμως, είναι αποφασισμένος να βρει ποιος βοηθάει τον αδελφό του.

Ο Ακύλας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για να χωρίσει τον Μπάμπη από την Κορίνα.

Ο Μπάμπης αποφασίζει, όμως, να κάνει μια απρόσμενη πρόταση στην Κορίνα και να αιφνιδιάσει τους γονείς τους.

Η Πηνελόπη ανακαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό, ενώ ο Νικηφόρος έχει ένα νέο για τον Σέργιο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο.

