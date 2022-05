Κοινωνία

Κηφισιά - Αρπαγή 6χρονου: Ο πατέρας στο κάδρο των ερευνών

Φόβοι ότι μπορεί να βγει εκτός Ελλάδας το παιδί. Πώς άρπαξαν τον 6χρονο μέσα από το σπίτι.



Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές μετά την αρπαγή του 6χρονου Ράινερ Τζέισον Πέντερσεν από την Κηφισιά το βράδυ της Τρίτης.



Όπως έγινε γνωστό ένας άγνωστος άντρας με κουκούλα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι λίγο πριν τις 9 το βράδυ και άρπαξε το παιδί που ήταν εκείνη την ώρα μαζί με τη γιαγιά του. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, άνοιξε την πόρτα, καθώς νόμιζε ότι ήταν η μητέρα του, η οποία απουσίαζε. Η γιαγιά του στην θέα του άνδρα με την κουκούλα ο οποίος άρπαξε το παιδί, άρχισε να φωνάζει βοήθεια.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από την αρπαγή κρύβεται ο Νορβηγός πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού είχε έρθει στην Ελλάδα τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό. Φέρεται, μάλιστα, ότι αυτός είχε ενοικιάσει το λευκό βαν, το οποίο είδαν από τις κάμερες ασφαλείας της γειτονιάς, ενώ το επέστρεψε στην εταιρεία από την οποία το νοίκιασε, λίγη ώρα μετά την αρπαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Αστυνομίας, δεν φοβούνται μην τυχόν και κάνει κακό στο παιδί, ωστόσο θεωρούν δεδομένο ότι ο πατέρας θα προσπαθήσει να πάει το παιδί στη Νορβηγία. Ήδη έχουν ενημερωθεί τα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και το λιμάνι της Πάτρας.

Ο Πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως ενδεχομένως ο κουκουλοφόρος να είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν γνωρίζει το παιδί κι αυτό θα πρέπει να το τρομοκράτησε, ενώ έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί για να εξετάσουν το ενδεχόμενο το παιδί να βγει εκτός Ελλάδας.

Περιγραφή ανηλίκου:

Ύψος: 1.10

Βάρος: 15-18 κιλά

Χρώμα ματιών: καστανό

Σχήμα προσώπου: στρογγυλό

Χρώμα μαλλιών: χάλκινο

Ρούχα κατά τη στιγμή της απαγωγής του: μπλε παντελόνι-φόρμα, άσπρο κρεμ κοντομάνικο μπλουζάκι και καλτσάκι γκρι ανοιχτό με γκρι σκούρο στα δάχτυλα