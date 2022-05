Ελληνοτουρκικά - ΕΕ: “Tα άκουσε” ο Τούρκος πρέσβης για τις υπερπτήσεις στην Αλεξανδρούπολη

Τι ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την προκλητική στάση της Άγκυρας.



Ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Στέφανο Σανίνο εξέφρασε στον Πρέσβη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην ΕΕ, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζέι την ανησυχία της ΕΕ «για τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών της Τουρκίας» κοντά στην Αλεξανδρούπολη.

«Μετέφερα στον πρέσβη Μποζέι της Τουρκικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην ΕΕ τη σοβαρή μας ανησυχία για τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών της Τουρκίας κοντά στην ελληνική πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η αποχή από ενέργειες που υπονομεύουν τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων είναι σε αυτήν την κρίσιμη καμπή πιο σημαντικά από ποτέ» έγραψε στο Twitter ο κ. Σανίνο.

Transmitted to Amb. Bozay @AvbirDT our serious concern about Turkey’s military aircraft's flights near Greek city of Alexandroupolis. Respecting international law & refraining from actions undermining cohesion between allies is at this critical juncture more important than ever