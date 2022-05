Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδού” για πτώση άνδρα στο Μετρό: Είχε ενεργοποιηθεί Missing Alert

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για το άτομο που αναζητούνταν.

Ο άνδρας που έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης στις γραμμές του Μετρό στον Κορυδαλλό, αναζητούνταν από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου» υπήρξεΑνησυχητικό τέλος στην εύρεση του Παπουτσή Ελευθέριου, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί missing alert στις 25 Μαΐου 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Ο Παπουτσής Ελευθέριος ο οποίος αγνοούνταν από τις 24/05/2022 και για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός Missing Alert από Το Χαμόγελο του Παιδιού, εντοπίστηκε σήμερα 25/05/2022 κατά τις απογευματινές ώρες καθώς έπεσε στις γραμμές μπροστά στο συρμό σε σταθμό του ΜΕΤΡΟ. Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και ταυτοποιήθηκε οτι πρόκειται για το άτομο που αναζητούνταν.

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και εκτιμώντας τα στοιχεία κρίθηκε οτι πρόκειται για μια άκρως ανησυχητική εξαφάνιση αφού όπως αναγραφόταν και στο Δελτίο Τύπου Εξαφάνισης είχε εκδηλώσει συμπεριφορά μέσα από την οποία φαινόταν οτι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και χρειάζεται η προσοχή και η ευαισθητοποίηση όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό του. Πρόκειται για μια ακόμη εξαφάνιση συνανθρώπου μας η οποία τονίζει την ανάγκη άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και άμεσων ενεργειών για την εύρεση τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2022 υπήρξαν 48 ανησυχητικές εξαφανίσεις ενηλίκων που απαιτούσαν άμεσους χειρισμούς και ενέργειες για την εύρεση τους.

To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Παπουτσή Ελευθέριο και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί και ευελπιστούμε η περιπέτειά τους σύντομα να έχει αίσιο τέλος".

