Life

“The 2night Show” – Άσπα: Η εξομολόγηση για τον Mad Clip και το ακυκλοφόρητο ντουέτο τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για την αναπάντεχη επιτυχία του τραγουδιού της και θυμάται στιγμές από τη ζωή της. Ποια ήταν η σχέση της με τον αδερφό της Mad Clip.



Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2night Show» ήταν η Άσπα. Η νεαρή τραγουδίστρια που «αναγεννήθηκε» καλλιτεχνικά, μέσα από τις «Στάχτες» της, μίλησε για την αναπάντεχη επιτυχία του τραγουδιού της και θυμήθηκε στιγμές από τη ζωή της. Τα παιδικά χρόνια με τον αδελφό της Mad Clip, την αγάπη για τη μουσική που της μετέδωσε, το τραγούδι που έγραψαν μαζί και την επιθυμία της να το μοιραστεί με τον κόσμο.

Αναφερόμενη στον αδερφό της είπε πως «αγαπήθηκε από τον κόσμο, ήταν ο εαυτός του και πολύ καλός σε αυτό που έκανε στο είδος του. Μου ζήτησε να δοκιμάσω ένα τραγούδι, που δεν ήταν ντουέτο κι ενθουσιάστηκε τόσο πολύ όταν με άκουσε που έγραψε και δικό του μέρος. Υπάρχει αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ σημαντικό για εμένα, οπότε θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο».

«Ο αδερφός πέρα από το τι καλλιτέχνης ήταν, είχε χρυσή καρδιά. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος κι αυτό είναι το βασικό. Ήθελε να τους βοηθήσει όλους κι ήταν πάντα ευγνώμων για αυτό που ζούσε. Ποτέ δεν ξέχασε από που προήλθε κι έμεινε ο ίδιος. Ήταν αυθεντικός κι αυτό τα λέει όλα. Δεν προσποιήθηκε ποτέ. Πήγαινα στα πρώτα του live, όταν ακόμα δεν ήταν πολύ γνωστός. Το αγαπημένο μου τραγούδι του είναι το “Μπορεί”» δήλωσε η Άσπα.

«Για τη μητέρα μου ήταν γλυκόπικρο το συναίσθημα. Της θυμίζει τον αδερφό μου ο χώρος και είναι λίγο δύσκολο. Έβλεπε το άγχος που είχε ο αδερφός μου και αυτό την ανησυχεί», εξήγησε για τις αντιδράσεις των γονιών της.

Για το αν οι συνάδελφοι του Mad Clip τη στήριξαν: «Με στήριξαν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες από τον χώρο του. Μου έστειλαν όλοι. Δεν θα ήθελα ποτέ να φανεί ότι πάω να τον εκμεταλλευτώ. Δεν το έκανα ούτε εν ζωή, δεν θα το κάνω ούτε τώρα».

Η όμορφη Άσπα, που εργάζεται σε ξενοδοχείο, εξήγησε γιατί δεν εγκαταλείπει προς το παρόν τη βασική της δουλειά και με τη μελωδική φωνή της τργούδησε live στο πλατό της εκπομπής τις «Στάχτες» της!

Ειδήσεις σήμερα:

“Πώς να δολοφονήσετε τον σύζυγό σας”: ένοχη για συζυγοκτονία η συγγραφέας του βιβλίου

Ενδοοικογενειακή βία: Κατήγγειλε τον άνδρα της ότι την κακοποιούσε για χρόνια

Ουκρανία - Λισιτσάνσκ: ομαδικός τάφος με 150 σορούς (εικόνες)