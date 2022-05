Πολιτική

Τσίπρας: Ο κλιματικός νόμος δεν προστατεύει το περιβάλλον αλλά τα κέρδη επιχειρήσεων

Επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση για τον νέο κλιματικό νόμο.



Νόμο φτιαγμένο «όχι για να προστατεύσει το περιβάλλον αλλά για να προστατευτούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, μεταφέροντας το κόστος στην κοινωνική πλειοψηφία», χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τον κλιματικό νόμο της κυβέρνησης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι σήμερα, έναν χρόνο μετά από τη συζήτηση που είχε γίνει στην αίθουσα «μετά από πρωτοβουλία της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά» για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν έναν αξιόπιστο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο κλιματικό νόμο, «αυτό που συζητιέται σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση είναι το υπαρξιακό πρόβλημα της επιβίωσης τους».

Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης αντί να ψάχνει απάντηση στα κρίσιμα και υπαρξιακά προβλήματα της οικονομίας και στα «τετριμμένα» θέματα της καθημερινότητας των πολιτών - όταν «δεν είναι με το κρατικό αεροσκάφος σε ιδιωτική επίσκεψη στις ΗΠΑ, τρεις μέρες μετά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψή του εκεί, να παρακολουθεί τελικούς του ΝΒΑ, δίνοντας το παράδειγμα της ολιστικής του αντίληψης για τη ποιότητα της ζωής»-, προσπαθεί να βρει απάντηση «στο υπαρξιακό πρόβλημα της κυβέρνησης του». «Απάντηση όμως δεν βρίσκει», σχολίασε.

Σημείωσε ότι το κόστος του αναγκαίου δρόμου της πράσινης μετάβασης είναι αναγκαίο να το επωμιστούμε για χάρη των επόμενων γενεών, όμως «το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα το πληρώσει». «Εμείς λέμε να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος οι έχοντες την οικονομική δύναμη, εσείς λέτε και αυτό το κόστος να το αναλάβουν τα κορόιδα», είπε, κατηγορώντας τη ΝΔ σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της εξυπηρετεί συμφέροντα, από την Παιδεία, την Υγεία, το Ασφαλιστικό, το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Ρώτησε πώς μπορεί να μιλά η κυβέρνηση για όραμα για δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση «όταν έχετε αφήσει το ράλι της αισχροκέρδειας στο ρεύμα και τα καύσιμα να συρρικνώνει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Τα βασικά σημεία της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα για τον κλιματικό νόμο



- Σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση, οι πολίτες συζητούν το υπαρξιακό τους πρόβλημα, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων



- Ο κ. Μητσοτάκης, όσο βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με τα τετριμμένα της καθημερινότητας των πολιτών και δεν είναι με το κρατικό αεροσκάφος για ιδιωτική επίσκεψη στις ΗΠΑ για να δει τελικούς NBA δίνοντας το παράδειγμα της ολιστικής αντίληψης για την ποιότητα ζωής, αντί να ασχοληθεί και να ψάχνει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της κοινωνίας και της κλιματικής κρίσης, προσπαθεί να βρει απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα της κυβέρνησής του.



- Ο κλιματικός νόμος δεν είναι φτιαγμένος για να προστατεύσει το περιβάλλον αλλά τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Μεταφέρει το κόστος στην κοινωνία.



- Πρέπει να πούμε αλήθεια, η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαίος δρόμος στον οποίον όλοι συμφωνούμε, αλλά δεν είναι ανέξοδος. Πρέπει να επωμιστούμε το κόστος αυτό για χάρη των επόμενων γενιών.



- Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι εμείς λέμε να επωμιστούμε το κόστος με δικαιοσύνη, οι έχοντες να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους. Εσείς λέτε να το αναλάβουν τα κορόιδα, τα συνήθη υποζύγια. Τα νοικοκυριά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί. Μην τυχόν και αναλάβουν το κόστος οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές να συνεχίσουν να αισχροκερδούν ανεξέλεγκτες στο όνομα της αυτορρύθμισης της αγοράς.



- Αυτή είναι η ιδεολογία σας, αυτό κάνετε παντού. Στην Παιδεία νομοθετείτε υπέρ των κολεγίων, στην Υγεία υπέρ των ιδιωτικών ομίλων, στο Ασφαλιστικό υπέρ των funds. Το ίδιο κάνετε στο περιβάλλον και στην ενέργεια.



- Έχετε αφήσει το ράλι της αισχροκέρδειας σε ενέργεια και καύσιμα να συρρικνώνει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχετε καταλάβει ότι έχει φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη; Και μιλάτε για όραμα δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης;



- Ακόμα και στην κλιματική κρίση, βλέπετε ευκαιρία για χρυσές δουλειές των χορηγών σας. Μιλάνε τα έργα σας, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που πλέον συμμετέχει στη μάχη των αρπακτικών της ενέργειας για το μεγαλύτερο κέρδος με θύματα κάθε σπίτι. Όλοι μιλούσαμε για την ενεργειακή κρίση και εσείς σπεύσατε να ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ.





- Παγώσατε τις ενεργειακές κοινότητες, έναν καινοτόμο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, για δήμους και τοπικές κοινωνίες για να ικανοποιήσετε τα μεγάλα λόμπι της ενέργειας.



- Δώσατε βορά τις περιοχές Natura στα μεγάλα συμφέροντα.



- Τα έργα σας θέτουν σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με την παρωδία της απολιγνιτοποίησης που αποτέλεσε προκάλυμμα για περαιτέρω πρόσδεση στο εισαγώμενο φυσικό αέριο. Σε συνδυασμό με την αισχροκέρδεια έχει οδηγήσει σε ακραία ακρίβεια μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.



- Σήμερα νομοθετείτε την δέσμευση της χώρας στο ορυκτό φυσικό αέριο, στην αντίθετη κατεύθυνση από την κλιματική στρατηγική.



- Κινδυνεύσαμε με μπλακ άουτ από τους τραγικούς σχεδιασμούς σας και μας λέγατε πέρυσι ότι δεν φυσούσε αρκετά και δίνατε συστάσεις να μην ανοίγουν οι πολίτες τα κλιματιστικά τους. Από τη μία λέγατε πως δεν είχαμε ρεύμα γιατί δεν φυσούσε και από την άλλη ότι έχουμε πυρκαγιές, που κόντεψε να καεί η μισή Ελλάδα - γιατί είχε λέγατε πολύ υψηλούς ανέμους. Τα επιχειρήματά σας είναι όπου φυσάει ο άνεμος.



- Στην ακρίβεια, αντί να χτυπήσετε την αισχροκέρδεια λέγατε στους πολίτες μην ανάβουν θερμοσίφωνα. Βαθυστόχαστος ενεργειακός σχεδιασμός.



- Τα έργα σας στην Εξοικονόμηση ενέργειας είναι ότι δεν προκηρύχθηκε Εξοικονομώ για το 2021 και πήγε το 2022. Δεν πληρώνονται τα έργα Εξοικονομώ του 2020. Δεν υλοποιείται το Εξοικονομώ στα δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις.



- Στον κλιματικό νόμο δεν κάνατε διαβούλευση, αγνοήσατε περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα και φορείς της πραγματικής οικονομίας. Συντάξατε μόνοι σας έναν νόμο αποκομμένο από τις κοινωνικές ανάγκες, με παράθυρα ευκαιρίας για τα συμφέροντα που σας στηρίζουν.



- Δεν κληροδοτείτε απλά προβλήματα στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά στις επόμενες γενιές. Ο κλιματικός σας νόμος αποτελεί ύβρι στις επόμενες γενιές.



- Ο κλιματικός νόμος θα έπρεπε να είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο με όσους γεννηθούν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αντί για συμβόλαιο, φέρνετε υποθήκη για το μέλλον τους.



- Η περιουσία της χώρας είναι η φύση και τα νιάτα της, όχι τα τζάκια της, ούτε οι λογαριασμοί των ολιγαρχών της. Αυτή την περιουσία θα την προστατεύσουμε με έναν νέο πραγματικό κλιματικό νόμο. Που θα περιέχει τις αρχές της κλιματικής δικαιοσύνης, την πρόληψη νέων ανισοτήτων, τη διασφάλιση πρόσβασης στα βασικά αγαθά, την καθαρή και προσιτή ενέργεια, το νερό, που θα καθιερώνει την ενεργειακή δημοκρατία.



- Δεν θα κρατήσετε τη χώρα πίσω, οι πρώτοι που δεν θα σας αφήσουν να το κάνετε είναι οι νέοι και οι νέες της χώρας μας. Που τους καταδικάσατε σε ένα αβίωτο μέλλον, και τους δουλεύετε από πάνω με τις ανοησίες σας για ολιστική αντίληψη της ζωής.



- Αυτοί οι νέοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξετε εσείς, το σύστημά σας και όχι το κλίμα.



- Οι νέοι θα δώσουν ολιστική απάντηση στην ολιστική αποτυχία σας.





- Έχω στείλει μία επιστολή στον ΠτΒ για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για την παρακολούθηση και διαφάνεια στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάθε σοβαρή κυβέρνηση θα την είχε υλοποιήσει αβλεπί ως πράξη στοιχειώδους διαφάνειας. Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης είχε θέσει το θέμα της διαχείρισης των πόρων απο΄το Ταμείο Ανάκαμψης για να ζητήσει εκλογές. Εμείς ακόμα περιμένουμε απάντηση. Θα ήθελα μία εξήγηση, ποιο είναι το πρόβλημα. Έχετε λάβει αρνητική απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη; Φοβάται ο κ. Μητσοτάκης μία τόσο απλή πρόταση ελέγχου των πόρων που θα μπουν στην οικονομία; Η σιωπή σας είναι ύποπτη.



- Όλοι αντιλαμβάνονται ότι στόχος σας είναι η ενεργειακή κρίση, η κλιματική κρίση και οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν η μεγάλη ευκαιρία, όχι για να σταθεί όρθια η κοινωνία, αλλά ευκαιρία των ελίτ για ένα νέο γύρο υπερσυσσώρευσης κερδών. Νέο γύρο γενικευμένης διαπλοκής υπό την αιγίδα ενός διεφθαρμένου και κοινωνικά ανάλγητου καθεστώτος. Και δεν παίρνω πίσω ούτε μία λέξη από όσα είπα.



- Τι κάνατε επί δέκα μήνες με τα υπερκέρδη της ενέργειας που έχουν τσακίσει τα νοικοκυριά; Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβρη στη ΔΕΗ θα φωνάζει ούτε που θα τα αναγνωρίζατε. Μας λέγατε εισαγόμενη η ακρίβεια, για όλα φταίει ο πόλεμος του Πούτιν.



- Ακόμα και στις αρχές Απριλίου κ. Σκρέκα στο Φόρουμ των Δελφών λέγατε πως δεν υπάρχουν υπερκέρδη, ενώ μέσα Μαρτίου είχα αναγκάσει τον κ Μητσοτάκη στη Βουλή να τα παραδεχθεί.



- Πηγαινοερχόταν στις Βρυξέλλες χωρίς να διεκδικήσει όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία να μπει τέλος στην πηγή της αισχροκέρδειας εντός της χώρας. Ζητούσε μόνο πλαφόν στη χρηματιστηριακή τιμή του αερίου στην Ολλανδία, χωρίς να συζητά για πλαφόν στα κέρδη των παραγωγών στη χώρα μας. Ζητούσε δηλαδή να πέσει δηλαδή η τιμή του αερίου, να έχουν ακόμα μεγαλύτερα υπερκέρδη οι παραγωγοί.



- Καταγγείλαμε ότι το εννιάμηνο Ιουλίου του 21 με Μάρτιο του 22 έχουν υπερκέρδη 1,5 δισ. με πρωταθλήτρια τη ΔΕΗ τα οποία λέγατε πως δεν υπάρχουν και αναγκαστήκατε να τα βρείτε. Αφού παίζατε τις κουμπάρες με τη ΡΑΕ για το πώς θα τα μειώσετε, για να μην ακουμπήσετε τα κέρδη της ΔΕΗ κυρίως, και των άλλων παραγωγών.



- Φέρνετε τώρα μία τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση καταναλωτών ως 600 ευρώ. Σας έχω πει, θα έχουμε κλάμα στους λογαριασμούς, γιατί 600 ευρώ δεν θα δουν παρά ελάχιστοι. Περιμένει 600 ευρώ και θα δει άλλα νούμερα. Ας το δούμε στην ώρα του.



- Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη δυσβάσταχτη ρήτρα Μητσοτάκη, θα τους κόβετε το ρεύμα; Όχι επειδή το επιλέγουν, όπως άθλια είπε ο κ. Οικονόμου πως είναι τζαμπατζήδες οι Έλληνες, ο βουλευτής του κόμματος που χρωστά 350 εκατ. ευρώ. Όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία. Θα τους κόψετε το ρεύμα; Σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν θα τους λέτε τι ωραία που είναι η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα; Αναγνωρίζετε τα υπερκέρδη, αλλά δεν λέτε κουβέντα για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν εξαιτίας αυτών των υπερκερδών.





- Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα.



- Και φέρατε και τροπολογία για την φορολόγηση των υπερκερδών. Ντρέπεστε να πείτε τη λέξη, τα λέτε υπερέσοδα λες και οι παραγωγοί δεν χαράτσωσαν τους καταναλωτές με τις πλάτες σας. Και λέτε ότι θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη από τον Οκτώβριο, ενώ η ΡΑΕ στη μελέτη της διαπιστώνει αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους από τον Ιούλιο. Αφήνετε εκτός τρεις μήνες, χαρίζετε 250 εκατ. ευρώ.



- Υιοθετείτε μία τελείως εσφαλμένη μέθοδο υπολογισμού. Δεν τα υπολογίζετε με τη διαφορά χονδρεμπορικής με κόστος παραγωγής και ένα λογικό περιθώριο κέρδους, αλλά συγκρίνοντας τα μεικτά περιθώρια κέρδους πέρυσι και φέτος.



- Αφαιρείτε από τα υπερκέρδη όλα τα έξοδα εμπορίας, κάτι που παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού. Συμψηφίζετε ζημίες και κέρδη μεταξύ παραγωγής δηλαδή χονδρικής και προμήθειας δηλαδή λιανικής, που αποτελούν διακριτές δραστηριότητες. Και δεν υπολογίζετε τα υπερκέρδη της εμπορίας φυσικού αερίου, που ακόμα η ΡΑΕ δεν έχει υπολογίσει. Τέλειο το μαγείρεμα κ. Σκρέκα. Να δούμε αν στο τέλος θα μείνει ευρώ να φορολογήσετε, έχετε γίνει περίγελος.



- Κάνετε ό,τι μπορείτε να πέσει το καρτέλ της ενέργειας στα μαλακά, ενώ η κοινωνία πληρώνει υπέρογκους λογαριασμούς. Αυτή είναι η αποστολή σας, να παλεύουν για την επιβίωση οι πολλοί και να ευημερούν οι ελάχιστοι.



- Έχουμε καταθέσει τροπολογία για τρία βασικά και κρίσιμα ζητήματα: Να μην κάνετε ρευματοκοπές για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να κάνετε ορθό υπολογισμό των υπερκερδών. Και σε όποιο επίδομα δώσετε, αμφισβητούμε ότι θα είναι 600 ευρώ, για ολόκληρη την περίοδο της αισχροκέρδειας.



- Δεν είστε πια μόνοι σας, επειδή ελέγχετε ως καθεστώς την ελευθερία του Τύπου, ταϊζετε με λίστες Πέτσα και κρατικές διαφημίσεις μεγάλο μέρος των ΜΜΕ, παρακολουθείτε δημοσιογράφους που δεν σας αρέσουν. Τι άλλο έπρεπε να κάνετε για να είστε καθεστώς; Ο κ. Μητσοτάκης για να πάει κάπου χρειάζεται δύο διμοιρίες ΟΠΚΕ. Έχετε όμως πλέον αντίπαλο. Όχι μόνο εμάς, αλλά και μία κοινωνία που θέλει να ζήσει καλύτερα. Τις νέες γενιές που έχετε απαξιώσει και σας απαξιώνουν. Τους μικρομεσαίους που προσπαθείτε να εξαφανίσετε προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τους εργαζόμενους που δεν αντέχουν άλλο καθήλωση των μισθών και περιστολή δικαιωμάτων.



- Συζητάμε για το περιβάλλον με τη μορφή κατεπείγοντος. Κανείς δεν ξεχνά πού οδήγησε πέρσι η απίστευτη ανικανότητα και τα λάθη στο μέτωπο της προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν τη μισή Ελλάδα.



- Πέρυσι τέτοια εποχή στήνατε φιέστες ότι είστε πανέτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο και κάηκαν 1,4 εκατ. στρέμματα δάσους και καλλιεργειών.



- Ρίξατε σε ένα βράδυ το πυροτέχνημα πως δημιουργήσατε Υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και απο τα καμμένα της Εύβοιας, περάσαμε στα βουλιαγμένα λεωφορεία της Συγγρού και τα αποκλεισμένα αυτοκίνητα από το χιόνι στην Αττική Οδό. Από το ένα επικοινωνιακό σόου στο άλλο.



- Ο αρμόδιος Υπουργός δεν εμφανίστηκε καθόλου στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, αφού δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη στελέχωση ακόμα του υπουργείου του και το οργανόγραμμα. Στο δήθεν κλιματικό νομοσχέδιο μπερδεύετε ακόμα περισσότερο τις αρμόδιότητες. Χρειάζεται τροχονόμος για να βγει άκρη σε ποιον ανήκουν οι αρμοδιότητες.



- Σήμερα, μία εβδομάδα πριν μπούμε στο καλοκαίρι, τι έχετε κάνει; Πόσο έτοιμοι είστε; Μπορείτε να εγγυηθείτε πως δεν θα ζήσουμε τα ίδια με πέρυσι με τις πυρκαγιές; Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου πριν είναι αργά, Τι έχετε κάνει για την πρόληψη; Προσλάβατε εποχικούς δασοπυροσβέστες; Δασολόγους και δασοπόνους; Τι θα γίνει με την εκμίσθωση εναέριων Μέσων εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία, που δεν θα έχουμε τα ρωσικά αεροσκάφη;



- Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν μεγάλη αύξηση των δασικών πυρκαγιών το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αφήστε τα επικοινωνιακά σόου και προχωρήστε στα στοιχειώδη, όλες τις ενέργειες για την ασφάλεια των δασών και των πολιτών τους επόμενους μήνες. Μην αφήσετε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά λίγο πριν την οριστική έξοδό σας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τις διακοπές ρεύματος

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής νωρίτερα, για την αντιμετώπιση «της δυσανάλογης επιβάρυνσης των πολιτών από τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Η νομοθετική πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει να συνδράμει στους πολίτες σε τρία βασικά και κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον να μην γίνονται διακοπές ρεύματος για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεύτερον η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πολιτών να παρέχεται για την κατανάλωση που έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2021 ανεξάρτητα από την περίοδο έκδοσης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Και τρίτον να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ





Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε προφανή σύγχυση και απόγνωση

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τα όσα είπε στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει: «”Λίθοι καί πλίνθοι καί ξύλα καί κέραμος ατάκτως ερριμμένα". Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε προφανή σύγχυση και απόγνωση από τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις διεθνείς επιτυχίες της Κυβέρνησης. Για αυτό και σήμερα επιδόθηκε σε ένα ακόμη κρεσέντο, με επιχειρήματα που αλιεύει από τα τρολ του διαδικτύου, αφορισμούς και μπόλικα ψέματα, όπως το συνηθίζει. Οι διεθνείς κρίσεις και τα εθνικά προβλήματα όμως απαιτούν αξιοπιστία και σοβαρότητα, χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει ο κ. Τσίπρας. ΥΓ.: Επειδή επιμένει σκόπιμα να διαστρεβλώνει και επιμένει να ερμηνεύει τα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια με την λογική των Tsipronomics, του ξαναλέμε: αυτό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και θα υλοποιηθεί στο ακέραιο είναι ότι θα επιστραφεί σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ το 60% της υπερβάλλουσας αύξησης, και έως του ποσού των 600 ευρώ (όχι 600 ευρώ στον καθένα) και θα φορολογηθούν με 90% τα υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Δεν ελπίζουμε ότι θα σταματήσει τα ψέματα. Με αυτά πορεύτηκε, με αυτά πορεύεται.”

