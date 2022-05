Κοινωνία

Μαρούσι: Φωτιά σε κατάστημα στην Κηφισίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χώρο επιχείρησης επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε κατάστημα με στρώματα κοντά στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πεντέλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά πιθανότατα να ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας της επιχείρησης και επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κατάστημα, ενώ κατά την διάρκεια της κατάσβεσης οι καπνοί ήταν αρκετά έντονοι.

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της Λεωφ. Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2022

Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα με τα αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Προσπάθησε να την βιάσει, την χτύπησε και εγκλωβίστηκε σπίτι της

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Μπουζιάνης: Η κατάθεση και το ενδεχόμενο εκταφής της Τζωρτζίνας