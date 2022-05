Κόσμος

Πατέρας πυροβόλησε τον γιο του (εικονες)

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό. Παραδόθηκε ο πατέρας μετά τον πυροβολισμό.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 67χρονος άνδρας, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Λάρνακας και παραδόθηκε όπως είπε γιατί πυροβόλησε τον 45χρονο γιο του με κυνηγετικό όπλο.

Αμέσως, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις στην οικία του άνδρα στα Πυργά, εκεί που όπως φαίνεται διαδραματίστηκε το περιστατικό. Στο σημείο βρέθηκα και ασθενοφόρα, το ένα μετέφερε τον 45χρονο άνδρα εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το άλλο μετέφερε τον 67χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο 45χρονος γιος βρίσκεται στο χειρουργείο, ενώ όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο καυγάς που οδήγησε στο αιματηρό περιστατικό, φαίνεται σύμφωνα με μαρτυρίες να ξεκίνησε λόγω οικονομικών διαφορών.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

