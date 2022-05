Ρωσία: Βουλευτές ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος (βίντεο)

Ποια ήταν η αντίδραση του Ρώσου Προέδρου στα λεγόμενα των κομμουνιστών βουλευτών

Κομμουνιστές βουλευτές στην περιφέρεια Πριμόριε, στη ρωσική άπω ανατολή, ζήτησαν σήμερα, στη διάρκεια συνεδρίασης της τοπικής Συνέλευσης, να σταματήσει η επίθεση στην Ουκρανία, στη συνέχεια όμως είδαν να τους αφαιρείται το δικαίωμα να ψηφίσουν.

Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται μια τέτοια πρωτοβουλία από αιρετούς του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενός σχηματισμού που υποστηρίζει την επίθεση που εξαπολύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου με διαταγή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, ο βουλευτής Λεονίντ Βασιουκέβιτς, ο οποίος ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (KPRF), σηκώθηκε και διάβασε μια ομιλία που απευθυνόταν στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά τις προσπάθειες άλλων βουλευτών και του κυβερνήτη της περιφέρειας, ο οποίος ήταν επίσης παρών στη συνεδρίαση, να τον κάνουν να σωπάσει.

«Πριν από μερικές ημέρες, στη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Νομοθετικής Συνέλευσης του Κράι (περιφέρεια) του Πριμόριε, υιοθετήθηκε μια σειρά μέτρων υποστήριξης των οικογενειών των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο βουλευτής, σύμφωνα με το βίντεο της συνεδρίασης που δημοσιοποιήθηκε στο λογαριασμό της συνέλευσης στο YouTube.

«Αντιλαμβανόμαστε πως, αν η χώρα μας δεν σταματήσει την πολεμική επιχείρηση, θα υπάρχουν όλο και περισσότερα ορφανά. Στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης, άνθρωποι καταλήγουν ανάπηροι, πρόκειται για νέους ανθρώπους που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν πολλά στη χώρα μας», συνέχισε.

«Απαιτούμε μια άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων», κατέληξε αποσπώντας μερικά χειροκροτήματα.

