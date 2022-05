Κοινωνία

Ηλιούπολη: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Σε τραγωδία εξελίχθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα.

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε σπίτι στην Ηλιούπολη.

Η πυρκαγια ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Πριάμου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες.

Όπως ενημέρωσε η ΠΥ κατά την επιχείρηση ανασύρθηκε η σορός ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μια γυναίκα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Πριάμου στην Ηλιούπολη Αττικής.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 29, 2022

