Κοινωνία

Περσικός κόλπος – πατέρας ναυτικού: Τα παιδιά μας είναι καλά στην υγεία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επικοινωνία με τους ναυτικούς μας, μετά το ρεσάλτο των «Φρουρών της Επανάστασης» στα δυο ελληνικά τάνκερ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε ο Γιάννης Βεβαιάκης, πατέρας του Μανόλη Βεβαιάκη, ενός εκ των ναυτικών που βρίσκονται στα δυο τάνκερ που κατέλαβαν οι «Φρουροί της Επανάστασης» στον Περσικό κόλπο.

Όπως είπε με ανακούφιση, χθες κατάφεραν να μιλήσουν αφού τους επέστρεψαν τα κινητά τους τηλέφωνα τα οποία τους είχαν αφαιρέσει αρχικά και πληροφορήθηκαν ότι όλοι οι ναυτικοί μας είναι καλά στην υγεία τους.

«Στην αρχή ανησυχήσαμε, αλλά τώρα έχουμε ηρεμήσει. Το παιδί μας είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν τους έχουν ενημερώσει για το τι θα γίνει στη συνέχεια», είπε ο κ. Βεβαιάκης και συμπλήρωσε, «Οι φρουροί παραμένουν στη γέφυρα του πλοίου και ελέγχουν το δορυφορικό σύστημα, οπότε δεν επικοινωνήσαμε ξανά γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των κινητών τηλεφώνων αλλά αυτά χρειάζονται κάρτες οι οποίες είναι ελάχιστες στο πλοίο».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Γ. Αϊλαμάκης, αντιδήμαρχος Σητείας και ξάδελφος ναυτικού που βρίσκεται στα τάνκερ που έχουν καταληφθεί από τους Ιρανούς στον Περσικό κόλπο.

«Τα παιδιά είναι καλά, δεν τους ασκήθηκε καμιά βία, τους φέρθηκαν καλά. Στην αρχή αιφνιδιαστήκαμε, αλλά τώρα είμαστε αισιόδοξοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 166 σημεία

Νεπάλ: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αγνοούνταν

Καιρός: Βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας τη Δευτέρα