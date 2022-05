Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Την Τετάρτη πετάμε τις μάσκες - Που παραμένουν υποχρεωτικές

Επιστροφή στην κανονικότητα ενόψει καλοκαιριού. Τέλος οι μάσκες από αύριο. Οι εξαιρέσεις.

Τέλος μπαίνει από αύριο Τετάρτη 1η Ιουνίου το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Η άρση της υποχρεωτικότητας θα ισχύσει έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 οπότε και αναμένεται νέα απόφαση με βάση τα τότε επιδημιολογικά δεδομένα.

Ως εκ τούτο, από αύριο η μάσκα καταργείται και στα αεροπλάνα αλλά και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όπου υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως τα τρένα και τα υπεραστικά λεωφορεία. Η μάσκα καταργείται και για τότε εργαζόμενους στους χώρους αυτούς.

Η μάσκα παραμένει στις νοσοκομειακές μονάδες και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και σε άλλες δομές Υγείας όπου η παρουσία της κρίνεται απαραίτητη προς το παρόν, ενώ με μάσκα θα πρέπει να μετακινούνται όσοι χρησιμοποιούν αστικές συγκοινωνίες όπως είναι τα αστικά λεωφορεία, το μετρό, τα τρόλεϊ, το τραμ και ο ηλεκτρικός.

Τι θα ισχύει σε σχολεία και Πανεπιστήμια

Χωρίς μάσκες θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο και οι μαθητές, μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών.

Μετά την άρση της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους, από την 1η Ιουνίου, οι ειδικοί εισηγήθηκαν το ίδιο και για σχολεία-Πανεπιστήμια.

Η εισήγηση των εμπειρογνωμόνων έγινε δεκτή από το υπουργείο Παιδείας κι έτσι μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί βάζουν με τη σειρά τους τις μάσκες… στην τσέπη από την Τετάρτη, καθώς η χρήση τους παραμένει μόνο ως σύσταση.

Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν ένα rapid test κάθε εβδομάδα.

Μάσκες: Υποχρεωτική χρήση μόνο στις Εξετάσεις

Η μοναδική περίπτωση που η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική από μαθητές και φοιτητές είναι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων.

