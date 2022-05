Κόσμος

Ουκρανία - Σεβεροντονέτσκ: Δεξαμενή νιτρικού οξέος χτύπησαν οι Ρώσοι (εικόνες)

Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ κάλεσε τους κατοίκους να μην βγουν από τα καταφύγια. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν σχεδόν το μισό Σεβεροντονέτσκ.



Μια δεξαμενή νιτρικού οξέος χτυπήθηκε από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη πόλη Σεβεροντονέτσκ, πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουχάνσκ Σέρχι Γκαϊντάι.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο Γκαϊντάι κάλεσε τους κατοίκους να μην βγουν από τα καταφύγια ώστε να μην διατρέξουν κίνδυνο από τα τοξικά αέρια που ενδεχομένως να εκλυθούν από τη δεξαμενή.

Ο Γκαϊντάι ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ένα μεγάλο, ροζ νέφος στον ουρανό της πόλης. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τυχόν θύματα.

#Severodonetsk - #Ukrainian troops watch a cloud of nitric acid released after storage facility was hit by the #Russians. pic.twitter.com/v80CSnoknS — Canadian Ukrainian Volunteer ??????????? (@CanadianUkrain1) May 31, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν σχεδόν το μισό Σεβεροντονέτσκ, συνεχίζοντας την προέλασή τους στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο κέρδιζε τη διπλωματική «μάχη», με την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει σταδιακό εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Αφού σφυροκοπούσαν επί εβδομάδες την πόλη, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον θέσει υπό τον έλεγχό τους «ένα μέρος» του Σεβεροντονέτσκ, ανέφερε νωρίτερα ο Γκαϊντάι. Διαβεβαίωσε όμως ότι οι Ουκρανοί μαχητές συνεχίζουν να υπερασπίζοναι την πόλη.

«Η γραμμή του μετώπου έκοψε την πόλη στα δύο» επιβεβαίωσε, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο Αλεξάντρ Στριούκ, ο δήμαρχος του Σεβεροντονέτσκ. «Αλλά η πόλη αμύνεται ακόμη, είναι ακόμη ουκρανική και οι στρατιώτες μας την υπερασπίζονται», πρόσθεσε.

?????? Explosion en la planta quimica Azot en #Severodonetsk la foto fue publicada por el embajador de LPR en Rusia, Rodion Miroshnik.

“Preliminarmente, es acido nitrico. El territorio de la planta todavia esta controlado por formaciones del regimen ucraniano”, escribio en Telegram pic.twitter.com/Bc6kcHwxgo — Carlos Chamochumbi (@cgchamochumbit) May 31, 2022

Το Σεβεροντονέτσκ και το γειτονικό Λισιτσάνσκ, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από τη διοικητική πρωτεύουσα του Λουχάνσκ, το Κραματόρσκ, είναι δύο πόλseverodonetskύσεις τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Νορβηγικού Προσφυγικού Συμβουλίου, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης οι εργαζόμενοι της οποίας έδρευαν σε αυτήν την πόλη μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και τη ρωσική εισβολή.

Μέχρι και πριν από μία εβδομάδα η οργάνωση αυτή έκανε διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους του Σεβεροντονέτσκ και της γύρω περιοχής αλλά «λόγω της σφοδρότητας των μαχών» είναι πλέον αδύνατον να συνεχίσει, ανέφερε ο γενικός γραμματέας της, ο Γιαν Έγκελαντ. Το Συμβούλιο κάλεσε τις εμπόλεμες πλευρές να επιτρέψουν την πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και να συμβάλουν στην απομάκρυνση των αμάχων.

Μια κατάπαυση του πυρός ωστόσο, έστω και προσωρινή, μοιάζει απίθανη δεδομένου ότι έχουν σταματήσει οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

