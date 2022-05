Αθλητικά

Λάρισα - Παναθηναϊκός: Απογοήτευσαν και έχασαν οι “πράσινοι”

Oι «πράσινοι» ήταν αποκαρδιωτικοί, καθώς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 26 πόντους!

Ιστορική νίκη στην ημιτελική φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών / Basket League, σημείωσε η Λάρισα. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού επικράτησε με 84-77 του Παναθηναϊκού στο Game 2, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 και αφήνοντας υποσχέσεις για εκπλήξεις, απέναντι στους «πράσινους». Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων έχει οριστεί για την Παρασκευή (3/6, 19:30) στο ΟΑΚΑ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο ΝτεΒόντε Γκριν με 19 πόντους, ενώ ο Ουσμάν Κρουμπάλι τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ ντανμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (11) ριμπάουντ, ενώ έκρινε και τον αγώνα στο 38΄, όταν εκτέλεσε από τα 6.75 και διαμόρφωσε το κομβικό 80-73, κόβοντας τα... φτερά των «πράσινων». Από τον Παναθηναϊκό προσπάθησαν οι Ντάριλ Μέικον (25π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (19π.), αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή, σε μία βραδιά απογοήτευσης, αστοχίας και λαθών για τους «πράσινους».

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 50-38, 62-57, 84-77

Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει μάταια το μακρινό σουτ (1/7 τρίποντα στο α' δεκ.) και να... πελαγοδρομεί στην αντίπαλη άμυνα, έχοντας μοναδική αχτίδα φωτός τον Παπαγιάννη μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, οι Θεσσαλοί κυριάρχησαν στο παρκέ και με τον κόσμο να ενισχύει το έργο τους ξέφυγαν γρήγορα με 21-11, ενώ έκλεισαν την περίοδο στο +13 (26-13). Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, το «τριφύλλι» παρουσίασε σημάδια... κατάρρευσης, με τη Λάρισα να ανοίγει τη διαφορά και να την εκτοξεύει στο 14΄ στο +26 (43-17). Ωστόσο, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση, ανέβασαν την παραγωγικότητα τους και με επιμέρους σκορ 4-19 μείωσαν σε 47-36, για να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -12 (50-38).

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, αλλά Μάριτς και Μούντι φρόντισαν να συντηρήσουν τη διψήφια διαφορά για τους Λαρισαίους. Ωστόσο, ένα μικρό ξέσπασμα των φιλοξενούμενων, δια χειρός Μποχωρίδη και Παπαγιάννη, έφερε την ομάδα του Γιώργου Βόβορα σε απόσταση... αναπνοής, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν αποφασισμένοι για την ανατροπή (62-57 στο 30΄).

Ο Νέντοβιτς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο στον αγώνα στις αρχές της τέταρτης περιόδου (64-60), ενώ με τους Παπαπέτρου και Μέικον να μπαίνουν στην εξίσωση, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο 37΄ στο -2 (75-73). Η απάντηση, όμως, ήρθε από τον Κρουμπάλι, ο οποίος βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και με τρίποντο του στο 38΄ επανέφερε την τάξη στο στρατόπεδο της Λάρισας (80-73). Με τον Παναθηναϊκό να δίνει ρεσιτάλ αστοχίας, οι Θεσσαλοί έμειναν σε απόσταση ασφαλείας και μαζί με τον κόσμο τους έκοψαν πρώτοι το νήμα του τερματισμού με το τελικό 84-77.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρουμπάλι 16 (2), Καράμπελας 7 (1), Μπέρζινς 5 (1), Μάριτς 10, Μούντι 14, Χάντσον 7 (1), Τσαϊρέλης 6, Γκριν 19 (4)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μέικον 27 (3), Παπαγιάννης 10, Παπαπέτρου 19 (3), Γουάιτ, Σαντ-Ρος 9 (1), Σίβα, Μποχωρίδης 3 (1), Κασελάκης 2, Νέντοβιτς 4 (1), Έβανς 3.

