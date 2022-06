Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Εμπρηστική επίθεση σε επιχείρηση με μεταχειρισμένα οχήματα (βίντεο)

Καταγράφηκαν καρέ- καρέ στις κάμερες ασφαλείας οι κινήσεις των δραστών της επίθεσης. Μεγάλη η καταστροφή.

Πέντε οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, μετά από εμπρηστική επίθεση σε επιχείρηση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης από δύο, τουλάχιστον, αγνώστους, οι κινήσεις των οποίων έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος στη λεωφόρο Αμφιθέας.

Στο βίντεο φαίνονται να τοποθετούν εύφλεκτο υλικό κοντά στα λάστιχα και το ρεζερβουάρ των αυτοκίνητων.

Σύμφωνα, πάντως, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, δεν είχε δεχθεί κάποια απειλή.

