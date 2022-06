Οικονομία

Μέτρα στήριξης: Εντός Ιουνίου ανακοινώνεται νέο πακέτο

Το εύρος των μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία του προϋπολογισμού, την ώρα που ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει και το 11%.

Του Νίκου Ρογκάκου

Έως τις 20 Ιουνίου η Κυβέρνηση αναμένεται να έχει λάβει τις αποφάσεις της για την επόμενη δέσμη μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να τους βοηθήσει με την παρατεταμένη ακρίβεια και να τους δώσει «ανάσες» για να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού προηγουμένως θα έχουν βγει τα επίσημα στοιχεία για την τήρηση του προϋπολογισμού και την πορεία των εσόδων τον Μάιο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 9 Ιουνίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώσει νέο άλμα του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή σε επίπεδα σαφώς πάνω από το 11%. Οι ανακοινώσεις για τον Μάιο, για πληθωρισμό στο 10,7% επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες του οικονομικού επιτελείου και θέτουν πλέον την κυβέρνηση, με απόλυτη σαφήνεια, σε τροχιά λήψης πρόσθετων «πυροσβεστικών» μέτρων.

Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που μίλησαν στο powergame.gr, ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή, αφού ο Μάιος, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, κλείνει με νέα υπέρβαση φορολογικών εσόδων, με φόντο το ράλι των τουριστικών εισπράξεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου ήταν πολλαπλάσια σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού κατά 1,745 δισ. ευρώ, με την ηγεσία του υπουργείου να υποστηρίζει πως ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος είχε ήδη αξιοποιηθεί με τις παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, επιταγή ακρίβειας, fuel pass, επιδότηση ντίζελ.

Αν ο Μάιος αποδειχθεί τόσο καλός όσο και ο Απρίλιος (υπέρβαση εσόδων 506 εκατ. ευρώ), διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για μια σημαντική παρέμβαση. Το «ταμείο» όμως θα γίνει γύρω στις 15 Ιουνίου, χρονικό ορόσημο μετά το οποίο θα πρέπει να αναμένονται οι όποιες ανακοινώσεις.

Πάντως, το εύρος των παρεμβάσεων θα κριθεί από το εύρος του δημοσιονομικού χώρου αλλά θεωρείται βέβαιο πως όσο μεγάλο και εάν είναι το «πακέτο», δεν θα σβήσει τη φωτιά της ακρίβειας.

