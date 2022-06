Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Το μήνυμα Κεραμέως στους υποψήφιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα της Υπουργού Παιδείας στους για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.Κριτική ΣΥΡΙΖΑ για θέματα που άπτονται των βαθμολογιών και της ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου.

Μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων απευθύνει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ευχόμενη καλή επιτυχία και προτρέποντάς τους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, θέτοντας στόχους.

Από την πλευρά του υπουργείου, η κ. Κεραμέως δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια σε όποια εκπαιδευτική διαδρομή ακολουθήσουν, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και τις φρέσκες ιδέες τους.

Ολόκληρο το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως:

«Αγαπητά μας παιδιά,

σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία!

Να πετύχετε τους στόχους σας στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και μετά από αυτές.

Να κάνετε ό,τι σας γεμίζει και αξιοποιεί τις κλίσεις και τα ταλέντα σας.

Να ακολουθήσετε τα όνειρά σας μέχρι να τα πετύχετε, και να συνεχίσετε να ονειρεύεστε και να θέτετε νέους στόχους, κοιτώντας ψηλά, όπου μπορείτε και αξίζετε να φτάσετε.

Εμείς, από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι δρόμοι των επιλογών σας να είναι ανοιχτοί, να είναι διευρυμένοι, να είναι με προοπτική.

Να σας εξασφαλίσουμε περισσότερα και καλύτερα εφόδια, όποια εκπαιδευτική διαδρομή και αν ακολουθήσετε.

Και να είμαστε δίπλα σας, σε κάθε βήμα, να ακούμε τις σκέψεις σας, να στηρίζουμε τις προσπάθειές σας, να αξιοποιούμε τις φρέσκες ιδέες σας.

Αυτές τις ημέρες βάλτε τα δυνατά σας, δώστε τον καλύτερό σας εαυτό! Και είμαι βέβαιη ότι τα καλύτερα έρχονται. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους!».

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο αδιανόητο φιάσκο των "άριστων" του υπουργείου Παιδείας

Για « αδιανόητο φιάσκο» με την υπόθεση του υπολογισμού της βαθμολογίας των μαθητών της Γ Λυκείου κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά από την υπουργό Παιδείας «να μεριμνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, ώστε, μέχρι αύριο που είναι η τελευταία ημέρα για να εκδοθούν τα αποτελέσματα της Γ΄ Λυκείου, να είναι έτοιμα τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου να εξυπηρετήσουν όλα τα Λύκεια της χώρας»

Η ανακοίνωση της ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ

"Το έκανε πάλι το θαύμα της η υπουργός Παιδείας. Απορροφημένη στη συνδιοίκηση και τον συντονισμό των μονάδων ΜΑΤ και των μηχανοκίνητων που χτυπούν και τραυματίζουν φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, "ξέχασε" να ενημερώσει το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της Γ΄ Λυκείου, αν και αυτό προβλέπονταν από το ...2019. Δυόμιση χρόνια απασχολημένη με την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση συμφερόντων, που να βρει χρόνο η κυρία Κεραμέως, να κάνει τη δουλειά της υπουργού Παιδείας.

Xαρακτηριστικό της άγνοιας και της αδιαφορίας των ιθυνόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι ζητούν μέχρι αύριο να εκδοθούν τα αποτελέσματα, με δεδομένο ότι την Παρασκευή 3 Iουνίου, ξεκινούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις, και την ίδια στιγμή θέτουν εκτός λειτουργίας τη σχετική εφαρμογή του My School, στην οποία τα Λύκεια θα έπρεπε να "περάσουν" τη βαθμολογία των μαθητών. Τραγέλαφος!



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάει εξηγήσεις για το νέο αδιανόητο φιάσκο και ζητά από την υπουργό να μεριμνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, ώστε, μέχρι αύριο που είναι η τελευταία ημέρα για να εκδοθούν τα αποτελέσματα της Γ΄ Λυκείου, να είναι έτοιμα τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου να εξυπηρετήσουν όλα τα Λύκεια της χώρας".

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό - κυκλώνας “Άγκαθα”: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Ερντογάν: διακοπή σχέσεων με την Ελλάδα μέχρι να “διορθώσει τα λάθη της”