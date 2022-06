Life

ΑΝΤ1: Η “Super Mammy” σε νέα ημέρα και ώρα προβολής (εικόνες)

Η "Χαρίκλεια" και η παρέα της δίνουν νέο ραντεβού με τους τηλεθεατές και υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων. Τι θα δούμε στο 9ο επεισόδιο.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 9ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Παναγιά μου ένα μωρό!»

Η Μαρία, καθώς προχωρά η εγκυμοσύνη της, προετοιμάζεται για τη μητρότητα με τη βοήθεια ενός «μωρού ρομπότ» πάνω στο οποίο τεστάρει τις μητρικές της ικανότητες. Πόσο, όμως, μπορεί ν’ αντέξει η Χαρίκλεια με το «εγγονάκι-ρομπότ» μέσα στο σπίτι της; Στο μεταξύ, ο νέος φίλος της Ζέτας, Δρ. Θωμάς Μπουζούρας –που τυγχάνει να είναι και καθηγητής της– γνωρίζοντας τη Χαρίκλεια, επιθυμεί διακαώς να της πάρει συνέντευξη για το νέο του βιβλίο, το οποίο είναι σχετικό με τη μητρότητα. Εκείνη, όμως, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, αλλά θέλει να το αποφύγει με κάθε τρόπο! Τέλος, η Μαρία κάνει μία πολύ ευχάριστη ανακοίνωση σχετικά με την εγκυμοσύνη της!

Στον ρόλο του Δρ. Θωμά Μπουζούρα, ο Αλέξανδρος Τρανουλίδης.

Δείτε το Trailer

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

