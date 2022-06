Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μένουν οι μάσκες σε ταξί και φαρμακεία - Τι ισχύει στα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε η επιτροπή για την υποχρεωτικότητα στη χρήση μάσκας.

Στη σημερινή τους συνεδρίαση οι ειδικοί αποφάσισαν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων να μην είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτική θα είναι η μάσκα στα ταξί και για οδηγούς και επιβάτες, αλλά και στα φαρμακεία και για προσωπικό και πελάτες..

Στα κρουαζιερόπλοια, αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας και επανέρχεται μόνο: όταν νοσήσει ποσοστό άνω του 2% των φιλοξενούμενων ή ποσοστό άνω του 4% του πληρώματος εντός μιας εβδομάδας, ή αν νοσήσει εντός 48 ωρών ποσοστό άνω του 1%του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται στο πλοίο.

Στα επιβατηγά πλοία, αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου, παραμένει η υποχρεωτική χρήση στους εσωτερικούς χώρους για όλους, πλήρωμα και επιβάτες. Το μέτρο θα επεναξεταστεί στο τέλος Ιουνίου.

Στα ημερόπλοια, αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Υπ. Υγείας: δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπ. Υγείας το απογευμα της Τετάρτης, αναφερει τα εξής:

"Στη σημερινή συνεδρίαση της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομόφωνα:

Για τα ταξί: υποχρεωτική μάσκα για οδηγούς και επιβάτες.

Για τα κρουαζιερόπλοια: αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας και επανέρχεται όταν νοσήσει ποσοστό ανω του 2% των φιλοξενούμενων ή ποσοστό άνω του 4% του πληρώματος εντός μιας εβδομάδας ή αν νοσήσει εντός 48 ωρών ποσοστό άνω του 1% του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται στο πλοίο.

Για τα επιβατηγά πλοία: αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου, παραμένει η υποχρεωτική χρήση στους εσωτερικούς χώρους για όλους, πλήρωμα και επιβάτες.

Για τα φαρμακεία: παραμένει η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ".

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαϊωαννίδης: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δέχεται απειλές στην φυλακή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βυτιοφόρο διαμέλισε ηλικιωμένη

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)