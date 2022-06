Life

“Superstore”: Νέα κωμική σειρά στον ΑΝΤ1

Η ξεκαρδιστική κωμωδία “Superstore” έρχεται στον ΑΝΤ1. Πότε κάνει πρεμιέρα. Λίγα λόγια την υπόθεση.

Από την Δευτέρα 13 Ιουνίου στις 16:00 και καθημερινά στον ΑΝΤ1, ανοίγουν οι πόρτες του «Superstore»!

Τρελές καταστάσεις, αλλά και υπερβολικά ανθρώπινες, χιούμορ, βιτριολικές ατάκες και καλογραμμένοι χαρακτήρες, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, μέσα από ένα sitcom αμερικανικής παραγωγής που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC (2015 – 2021), και προτάθηκε για βραβείο GLAAD Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Με φόντο ένα «Superstore», ένα τεράστιο πολυκατάστημα στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, παρακολουθούμε την καθημερινότητα μιας μοναδικής οικογένειας υπαλλήλων που ανέχονται καθημερινά πελάτες, υποχρεώσεις, εντός και εκτός δουλειάς, αλλά και ο ένας την παρουσία του άλλου. Ενθουσιώδεις αρχάριοι, αδιάφοροι βετεράνοι, ανίδεο εποχικό προσωπικό, αφοσιωμένοι προϊστάμενοι, όλοι τα βάζουν με κυνηγούς ευκαιριών, επεισοδιακές εκπτώσεις και ανιαρά σεμινάρια.

Η ξεκαρδιστική κωμωδία που ακολουθεί τις προσωπικές ζωές και τις σχέσεις των «υπαλλήλων» της, «αγγίζει» σύγχρονα ζητήματα και έχει την υπογραφή του παραγωγού του «The Office», Τζάστιν Σπίτζερ. Στο «Superstore» πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Αμέρικα Φερέρα («Ugly Betty») και ο Μπεν Φέλντμαν («Mad Men», «A to Z»).

«SUPERSTORE». Πρεμιέρα Δευτέρα 13 Ιουνίου και καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) στις 16:00.

Sitcom αμερικάνικης παραγωγής 2015

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Τζάστιν Σπίτζερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αμέρικα Φερέρα, Μπεν Φέλντμαν, Μαρκ Μακίνεϊ, Λόρεν Ας, Κόλτον Νταν, Νικόλ Μπλουμ, Νίκο Σάντος

