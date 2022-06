Life

ΑΝΤ1: Οι πρωτιές του Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές ήταν - και τον Μάιο- οι εκπομπές του ΑΝΤ1, που έκοψαν πρώτες το νήμα, στην κούρσα της προτίμησης των τηλεθεατών.

Ο ΑΝΤ1 πρωταγωνίστησε και τον Μάιο στους πίνακες τηλεθέασης, έχοντας πάντα ως βασικούς άξονες την ποιότητα και την ψυχαγωγία. Αποτελώντας ισχυρό αντίπαλο για τον ανταγωνισμό και σταθερή επιλογή για το τηλεοπτικό κοινό, ο ΑΝΤ1 έκοψε πρώτος το νήμα της τηλεθέασης στις παρακάτω ζώνες:

Στην πρώτη θέση «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» για 4ο συνεχόμενο μήνα

Και τον Μάιο, το «Πρωινό» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή τους, φέρνοντας την εκπομπή για 4ο συνεχόμενο μήνα στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της με διαφορά από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 15,0%, στο δυναμικό κοινό 18-54, με 1,2 μονάδα διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Το «Πρωινό» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μερίδιο 16,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 2,3 μονάδες.

Την εκπομπή παρακολούθησαν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες, όπου σε επιμέρους κοινό σημείωσαν 18,9% και 22,0% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη 10 Μαΐου, το «Πρωινό» κατέγραψε ρεκόρ σεζόν, στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου έφτασε το 22,7%.

To «ROUK ZOUK» πρώτο και τον Μάιο

Στην πρώτη θέση ήταν το «Rouk Zouk», σημειώνοντας για άλλο ένα μήνα εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 19%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 4,1 μονάδες. Το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο και στο σύνολο κοινού με 19,7% και 2,1 μονάδες από τον ανταγωνισμό.

Το «Rouk Zouk» είχε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά, φτάνοντας το 25,1% στις γυναίκες και το 19,3% στους άνδρες.

Πρωτιά για το «5Χ5» τον Μάιο

Ο Μάιος έκλεισε με πρωτιά και για το «5Χ5» με τον Μάρκο Σεφερλή, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 17,8% και 1,7 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Πρωτιά «χτύπησε» και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας 19,1% και 1,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Στα ανδρικά κοινά κατέγραψε μερίδιο 22,8%, ενώ και σε γυναικείο κοινό σημείωσε ποσοστό 22,0%.

Με 8,2 μονάδες διαφορά πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος;»

Με πρωτιά ολοκληρώθηκε ο Μάιος και για το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 20,3%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 8,2 μονάδες. Και στο σύνολο του κοινού ο «Εκατομμυριούχος» ήταν πρώτος με ποσοστό 20,4% και 6,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ενώ κατέγραψε υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες, αφού σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 22,6% και σε επιμέρους γυναικείο κοινό σκόραρε μέχρι και 20,8%.

Ειδήσεις σήμερα:

Premier League: Ο Ζουμά καταδικάστηκε για την κακοποίηση της γάτας του

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Ερντογάν: διακοπή σχέσεων με την Ελλάδα μέχρι να “διορθώσει τα λάθη της”