Ρήτρα αναπροσαρμογής: Ποιους αφορά η προσωρινή διαταγή για μη διακοπή του ρεύματος

Διευκρινίσεις από Δικηγορικούς Συλλόγους και την ΕΚΠΟΙΖΩ για τους ποιους αφορά η δικαστική απόφαση για τη μη διακοπή του ρεύματος αν δεν πληρώσουν την ρήτρα αναπροσαρμογής.

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η ΕΚΠΟΙΖΩ, σε κοινή ανακοίνωσή τους διευκρινίζουν ποιες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει η σημερινή προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας με την οποία απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Όπως είναι γνωστό σήμερα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε να μην εκτελούνται εντολές διακοπής ρεύματος μέχρι 6/7/2022 μόνο για ευαίσθητους καταναλωτές. Ειδικότερα, απαγόρευσε προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών.

Αναλυτικότερα, η κοινή δήλωση των τριών φορέων αναφέρει μεταξύ των άλλων, ότι η απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, που ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, εάν δεν πληρώνουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής και συνεχίζει:

Στους ευάλωτους ανήκουν οι κάτωθι ειδικότερα, οριζόμενες κατηγορίες:

(α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία.

(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

