Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η δικαστική απόφαση για τις διακοπές ρεύματος

Τι προβλέπει η απόφαση του δικαστηρίου, ενώ αναμένεται να εκδικαστεί και η προσφυγή της ΔΕΗ στον Άρειο Πάγο.

Ανακοινώθηκε η δικαστική απόφαση έκδοσης προσωρινής διαταγής να παγώσει τις διαδικασίες διακοπής της ηλεκτροδότησης μόνο σε όσους καταναλωτές ανήκουν στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών.

Σε αυτά τα τιμολόγια εντάσσονται οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, καταναλωτές άνω των 70 ετών ή με σοβαρά προβλήματα υγεία και άλλες κατηγορίες.

Η ισχύς της προσωρινής διαταγής θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουλίου, οπότε έχει προσδιοριστει η κύρια συζήτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, υπό τον όρο να μη ζητηθεί άλλη αναβολή.

Στα δικαστήρια έχουν προσφύγει καταναλωτικές οργανώσεις και επαγγελματικές ομάδες, ενώ η ΔΕΗ έχει απευθυνθεί στον Άρειο Πάγο ώστε να υπάρξει πιλοτική δίκη και να επιλυθεί σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής και τι γίνεται εάν κάποιος καταναλωτής δεν την καταβάλει.

