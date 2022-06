Αθλητικά

6ο No Finish Line Athens: απολογισμός για τα χιλιόμετρα αγάπης και προσφοράς στα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα διήνυσαν οι δρομείς που αγκάλιασαν την ενέργειας, βοηθώντας να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί”.

Με ενθουσιώδη παλμό αλλά και πολύ θετική ενέργεια από τους 6.069 συμμετέχοντες, που κατέγραψαν 60.447 χιλιόμετρα, ολοκληρώθηκε το 6ο No Finish Line Athens που διοργανώθηκε φέτος σε νέο χώρο, την πανέμορφη Αγορά του Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, τη συνεργασία του ΟΑΚΑ και στόχο την ενίσχυση της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Μεγάλοι νικητές στο 100ωρο Charity Run του 6ου NFL Athens που επανήλθε εντυπωσιακά, ήταν για πέμπτη συνεχόμενη φορά στις γυναίκες η Λίντα Χόκια από τα Γιαννιτσά καταγράφοντας 379 χιλιόμετρα συνολικά (δηλαδή εννέα συνεχόμενοι μαραθώνιοι), με δεύτερη την Χαρούλα Λέντζου (341 χλμ.) και τρίτη τη Νίκη Μιλάτου (303 χλμ.). Η Γαλλίδα Μιρέϊγ Κορμιέ ήταν πέμπτη με 230 χλμ.

Στους άνδρες μετά από συναρπαστική αναμέτρηση για 400 περίπου χιλιόμετρα, επικράτησε τελικά ο Έκτορας Αγαθοκλέους από την Κύπρο με 493 χιλιόμετρα (σχεδόν 12 συνεχόμενοι μαραθώνιοι), αφήνοντας δεύτερο τον περσινό νικητή Μιχάλη Μάϊπα (454 χλμ.), ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε ο Νικήτας Νομικός (440 χλμ.). Ο νικητής του 1ου NFL Athens Πατρίς Λόκε ήταν έβδομος με 371 χλμ.

Αλλαγή σκήπτρων είχαμε και στις ομάδες αφού από την περσινή κυριαρχία της Εθνικής Ασφαλιστικής (Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης), φέτος η πρωτιά πέρασε στον ΑΣ Αγίας Παρασκευής “Santa Running Team” που κατέγραψε 4.231 χλμ., αφήνοντας δεύτερη την ομάδα της Δέλτα τρόφιμα (3.482 χλμ.) και τρίτη την ομάδα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (2.879 χλμ.).

Χάρη στο No Finish Line επί πέντε συνεχόμενες ημέρες η Αγορά του Καλατράβα έζησε στιγμές που θύμισαν την περίοδο του 2004, αφού για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια φιλοξένησε στο εσωτερικό της χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας που έτρεξαν ή περπάτησαν με ενθουσιασμό και αγάπη για τα παιδιά και τις μητέρες πρόσφυγες από την Ουκρανία, το πρόγραμμα που φέτος αποφάσισε η Ένωση Μαζί για το Παιδί να υλοποιήσει, εξασφαλίζοντας με τα χιλιόμετρά τους δωρεά από το No Finish Line ύψους 20.149 ευρώ.

ΕΘΝΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΙΟΥ

Φέτος όμως το No Finish Line είχε να παρουσιάσει και αρκετούς παράλληλους αγώνες που συνδύασαν με τον καλύτερο τρόπο τον αγωνιστικό αθλητισμό με τον αθλητισμό αναψυχής. Η αρχή έγινε με τον πρωτοποριακό αγώνα δρόμου του ενός μιλίου “Herbalife Nutrition Mile Run”.

Το μίλι (1.609,344μ) διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε πιστοποιημένη διαδρομή από την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου και έτσι προέκυψαν και τα αντίστοιχα εθνικά ρεκόρ που πέτυχαν η Αναστασία Μαρινάκου στις γυναίκες με 4:55.57 και ο Παναγιώτης Πετρουλάκης στους άνδρες με 4:40.05.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ ΣΤΟΝ 24ΩΡΟ ΑΓΩΝΑ

Ο δεύτερος παράλληλος αγώνας που ακολούθησε είναι ο καθιερωμένος πλέον ως ο κορυφαίος στην Ελλάδα 24ωρος αγώνας δρόμου που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Νικητές αναδείχθηκαν στους άνδρες ο Γιώργος Κοτανίδης που σε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αγώνα -αν και τραυματίας- τερμάτισε πρώτος καταγράφοντας 183 χλμ. με δεύτερο τον Πέτρο Μορφόπουλο ο οποίος επιδεικνύοντας ευγενή άμιλλα απέναντι στον συναθλητή του “αρνήθηκε” να τον περάσει και έμεινε στα 181 χλμ. Τρίτος ήταν ο Νίκος Θάνος στα 165 χλμ.

Η πρωτιά του 24ωρου αγώνα στις γυναίκες πήγε για πρώτη φορά στην Μαρία Ελευθεριάδου που κατέγραψε 126 χλμ. Στη δεύτερη και τρίτη θέση κατατάχθηκαν σπάζοντας το φράγμα των εκατό χιλιομέτρων η Όλγα Καλφοπούλου με 107 χλμ. και η Χαρούλα Λέντζου με 100 χλμ.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ

Το πρωινό της τέταρτης ημέρας ήταν γεμάτο χαρά, χρώματα και αθλητικό συναγωνισμό για περισσότερα από 800 μικρά παιδιά από 17 αθλητικά σωματεία στίβου της Αττικής, που μετείχαν στις παιδικές σκυταλοδρομίες “Ζαγοράκι Kids Relays” μαθαίνοντας από νωρίς τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Οι μικροί αθλητές ηλικιών από 6 έως 15 ετών, έτρεξαν με ενθουσιασμό διασκεδάζοντας με συναθλητές και γονείς που παρακολούθησαν από κοντά την αθλητική δράση στον περιβάλλοντα χώρο της Αγοράς του Καλατράβα.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης θα βρείτε τα τελικά αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων (πλην των παιδικών σκυταλοδρομιών που θα βγουν ξεχωριστά) κάνοντας κλικ στο link: https://my.raceresult.com/203279/results

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ”

Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του NFL Athens Σοφία Κέδε, τόνισε ότι «ο κόσμος είχε ανάγκη να ξανανιώσει ελεύθερος, να έρθει κοντά στον συνάνθρωπό του, να προσφέρει. Του είχε λείψει αυτή η αίσθηση της κοινωνικότητας και της προσφοράς. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν τη θετική τους ενέργεια και να νιώσουν ανέμελοι. Ήλιος, χαμόγελα και προσμονή του κόσμου για το επόμενο NFL Athen”.

Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες όπως η Νίκη Ξάνθου, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κυριακή Φιλτισάκου, η Χριστίνα Παπαδοπούλου, η Έφη Κουρκουτσάκη και ο Σπύρος Ανδριόπουλος, βρέθηκαν στην 1000άρα πίστα της Αγοράς του Καλατράβα και κατέγραψαν χιλιόμετρα για τα παιδιά, ενώ στη σκηνή που στήθηκε στην αρχή της Αγοράς, αγαπημένοι καλλιτέχνες και μουσικοί έδιναν ρυθμό και ψυχαγωγούσαν τους χιλιάδες συμμετέχοντες.

Ο Ησαΐας Ματιάμπα άνοιξε το πρόγραμμα την πρώτη ημέρα και ο Γιώργος Λεμπέσης με τη Βανέσα Αδαμοπούλου έκλεισαν τραγουδιστικά το ψυχαγωγικό μέρος με ένα όμορφο ντουέτο. Οι “Vox the Acapella Group” και Μαρία Κορέλλι της Heaven Music ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια ξεσηκώνοντας τον κόσμο, ενώ και η Zumba είχε φέτος την τιμητική της με πολύ δυνατές παρουσίες που ξεσήκωσαν το κοινό.

Το 6ο No Finish Line Athens στήριξε σύσσωμη και η αθλητική ηγεσία της χώρας που δήλωσε παρούσα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή, ενώ συμμετείχε και ο Τομεάρχης Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θανάσης Ζαννιάς.

Ξεχωριστή βέβαια ήταν η παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη που αγκάλιασε το φετινό No Finish Line Athens και κήρυξε την έναρξη του αγώνα το πρωί της Τετάρτης, όπως επίσης και της Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Λουκίας Κεφαλογιάννη που κήρυξε την λήξη το μεσημέρι της Κυριακής, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Γιάννη Κεχρή.

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Πρωταγωνιστές στο 6ο No Finish Line είναι ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα, όμως χωρίς την ουσιαστική στήριξη από ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες εταιρείες ο αγώνας αυτός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Μεγάλος Χορηγός του No Finish Line Athens ήταν για έκτη συνεχόμενη χρονιά η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η ιστορικότερη και μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ελλάδας, που επί 130 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα και στέκεται πάντα με διακριτικότητα δίπλα στο κοινωνικό σύνολο, υποστηρίζοντας δράσεις και φορείς που προσφέρουν σημαντικό έργο σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και τομείς περιβάλλοντος, επιστήμης, τέχνης και αθλητισμού.

Premium Partner της διοργάνωσης ήταν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές πλατφόρμες. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ στήριξε τη διοργάνωση μέσα από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 TV, τα ραδιόφωνα Ρυθμός 94.9 και Easy 97.2 αλλά και το SOUNDIS.GR, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ομίλου με web radios, podcasts και πολλά άλλα, η οποία έντυσε μουσικά όλη τη διοργάνωση.

Premium Partner ήταν και η HERBALIFE Nutrition, η Νο1 εταιρεία παγκοσμίως σε υποκατάστατα γεύματος και πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά.

Επίσημοι Χορηγοί του No Finish Line Athens ήταν η LIDL Hellas μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων & οικιακών προϊόντων που στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και βραβεύεται ετησίως ως κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα, η κορυφαία Ελληνική βιομηχανία εμφιάλωσης & διανομής φυσικού μεταλλικού νερού ΧΗΤΟΣ με το brand ΖΑΓΟΡΙ που μας ενυδάτωσε και μας αναζωογόνησε και η κορυφαία Ελληνική εταιρεία επεξεργασίας & διανομής ψαρικών ΚΟΝΒΑ με το brand TRATA.

Μεγάλοι Υποστηρικτές ήταν η FRONERI μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παγωτού με το brand NUII που οι γεύσεις του μας ταξιδεύουν από την Αυστραλία μέχρι τη Νέα Υόρκη, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ που διαθέτει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα δίκτυο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και εξοπλισμού συνεργείων οχημάτων, η BEECERA με τα καινοτόμα σκευάσματα φυσικών καλλυντικών από κερί μέλισσας που συνδυάζουν την παραδοσιακή κοσμετολογία με τις σύγχρονες τεχνικές, καθώς επίσης η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρεία SKY express ως επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης, το μοντέρνο και ιδιαίτερα φιλόξενο ξενοδοχείο Moxy Athens City η νέα μοναδική πρόταση της Marriott παγκοσμίως με το πιο πρωτότυπο καλωσόρισμα ως επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης, το Ιασώ Γενική Κλινική η πρώτη επιλογή στην κορυφαία φροντίδα για άνδρες και γυναίκες με υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίας υγείας ως επίσημος πάροχος υγειονομικών υπηρεσιών για να τρέχουμε με ασφάλεια, η ταχυδρομική εταιρεία ACS του ομίλου Quest με το μεγαλύτερο αυτόνομο δίκτυο στην Ελλάδα σε 600 σημεία ως επίσημος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ που επενδύει στην υψηλή ποιότητα και ηγείται στο χώρο της ιδιωτικής μετα-λυκειακής εκπαίδευσης παρέχοντας 19 τομείς σπουδών σε 95 ειδικότητες ως πάροχος εκπαίδευσης και το ΜΠΕΓΝΗΣ Catering με την υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντενίση - “Σμύρνη μου αγαπημένη”: στο ANT1+ η ταινία είναι 1 ώρα μεγαλύτερη από το σινεμά

Αυτοκτονία γυμναστή - Σεραΐδου: Έκκληση της οικογένειας να προστατευθούν τα παιδιά του

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: τα μάγια, το ζεϊμπέκικο της γιαγιάς και η εκταφή της Μαλένας