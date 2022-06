Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: η στάση της και το αίτημα αποφυλάκισης

Όλα όσα είπε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση της Πάτρας αλλά και τον νεκρό γυμναστή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Όθων Παπαδόπουλος δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας με τη χρήση φαρμακευτικής κεταμίνης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως ανέφερε αρχικά, "η εντολέας του συνεχίζει να εμμένει στη στάση της δηλαδή ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τη φαρμακευτική κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού".

Όσον αφορά τα φιαλίδια αίματος και το βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν και πρόκειται να αξιολογηθούν από το τοξικολογικό εργαστήριο, ανέφερε ότι αναμένουν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία για να κινηθούν ανάλογα, καθώς είναι μια έρευνα που έχει "μακρύ δρόμο".

Τόνισε ακόμη πως η πελάτισσα του δεν έχει καμία αντίρρηση για οποιαδήποτε έρευνα για τα άλλα δύο παιδιά.

Σχετικά με το αίτημα αποφυλάκισης ανέφερε: “Χρειάζεται τεχνικές εκθέσεις ειδικών, ειδικά για την περίπτωση της μικρής Τζωρτζίνας δεν μπορούμε να έχουμε τα συνολικά στοιχεία πάνω στα οποία θα τοποθετηθεί το αίτημα".

Σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του γυμναστή, καθώς είχε μία επικοινωνία μαζί του, ανέφερε: “μια τηλεφωνική συνομιλία είχα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα και ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα, με ενημέρωσε για όσα υπήρχαν και μέσα στα mail που έστειλε. Ενώ ήμασταν σε διαδικασία για το ραντεβού, ενημερώθηκα για το ατυχές συμβάν. Δεν μου μίλησε για εκβιασμό, αλλά μου είπε για την απώλεια χρημάτων”.

Για το κύκλωμα μαστροπείας, ανέφερε πως βρίσκεται υπό έρευνα ενώ τόνισε πως “όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά”.

